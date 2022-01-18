Tamer Korkmaz “Türkiye Yahudileri Cemaati” Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun vefatı münasebetiyle Hürriyet’te muhtelif “güzelleme” yazıları çıktı. Mesela: İlber Ortaylı, Pinto için “Bu vatanı çok seviyordu” diyordu. Hürriyet ilk sayfasında, Bensiyon Pinto’nun “Anlatmasam Olmazdı” adlı kitabında yer alan “Ben bir Atatürk milliyetçisiyim” cümlesini başlığa çıkarmıştı. Gazetenin Genel Yayın Garsonu, “Bensiyon Bey, olumlu diyalog geliştirmenin yürüyen bir anıtı gibiydi. Nur içinde yatsın.” diye yazdı. GÖZLERİ TAMAMEN KAPALI Müesses Medya, aynen ünlü sihirbazlar gibi “abrakadabra” diyerek “kamuoyunun gözlerini bağlar!” Zaten, bu sözcüğün kökeni ile anlatacağımız derin bağlantılar arasında yakın akrabalık var. SİYONİST BAŞKAN Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Obama’nın Yardımcısı iken “Ben bir Siyonist’im! Siyonist olmak için mutlaka Yahudi olmak gerekmiyor” demişti. Dünya Yahudi Kongresi’nin New York’taki toplantısında (2016) yapmıştı, bu ifşaatı… En eski Yahudi organizasyonu olan B’nai B’rith (Kuruluş: 1843) dünyadaki bütün Yahudi örgütlerini kontrol eder. Dünya Yahudi Kongresi’nin de “çatı örgütü” konumundadır. “Ahidin Çocukları” manasına gelen B’nai B’rith’e sadece Yahudiler üye olabiliyorlar. YİRMİ SENE ÖNCE B’nai B’rith’in Başkanı Richard Heideman; Bülent Ecevit’e son Başbakanlığının son yılında özel bir ödül verdi. Washington’daki Ritz Carlton’da düzenlenen törende “Özgürlük ve Demokrasi Sembolü” dedikleri bir “Boynuz” hediye etmişti! (16 Ocak 2002) PARAVAN DERNEK B’nai B’rith örgütünün 13 şubesinden birisi de Türkiye’dedir… Bu derin teşkilatın Türkiye’deki “Paravan” kuruluşunun adı “Fakirleri Koruma Derneği”dir. Dernek, 1939 yılından beri işte bu “müstear” isimle faaliyet yürütüyor! Vehbi Koch’un ortağı “Mösyö” Bernar Nahum da malum derneğin üyeleri arasındaydı. TESEV’in kurucularından (1994) biri olan iş insanı Jak Kamhi de… Başka? “Atatürk Milliyetçisi” olduğunu söyleyen Türkiye Yahudileri Cemaatinin Onursal Başkanı Bensiyon Pinto aynı derneğin üyesiydi. FETULLAH MUHİBBİ Locaefendi Fetullah Gülen’e yıllardır yakın destek vermişti, Bensiyon Pinto… Ayrıca… Kanada’da ikamet edip Pensilvanya’yı “Su Yolu” yapan Süleyman Hamit Müftügil adlı FETÖ’cünün de Türkiye’deki yakın dostuydu! Mister Pinto, Müftügil için “Cemaatte İsrail ile en yakın ilişki içinde bulunan kişidir. Sesini iyi tanıyorum. Akıcı konuşur. Bu kadar bilgiye rastgele biri sahip olamaz” demişti. * Müftügil mi? Hani, şu 17 Aralık 2013’ün öncesinde yaptığı bir telefon konuşması medyaya yansıyan Paralel İş İnsanı! “Sözcü” muhabiri ile konuşurken “Erdoğan da bertaraf edilecek!” diyordu… İsrail’den “Güneydeki sevdiğim ülke” diye bahsediyordu. TÖRKİŞ GLADYO 2016’da vefat eden “Gladyo Baronu” İzhak Alaton; 1990’larda, Locaefendi’nin B’nai B’rith bağlantılı isimlerle “irtibatını” sağlıyordu. Örneğin: Fetullah, B’nai B’rith’e bağlı olan ADL’nin (Anti Defamation League) Başkanı Abraham Foxman ile 1997’de buluştu. Locaefendi, 1998’de ise Hahambaşı Eliyahu Bakshi Doron ile bir araya gelmişti. NEREDEN KOŞTULAR? Üst düzey masonları bünyesinde toplayan derin Bilderberg teşkilatı, –CIA tarafından kurulduğundan beri– B’nai B’rith ile çok yakın bir işbirliği içindedir. Fetullah’ın mason locasına kaydolduğu sene (1975); Bilderberg örgütü de Türkiye’deki ilk toplantısını yapmıştı. İzmir-Çeşme’deki bu toplantıya katılanlar arasında dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de vardı. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra; Fetullah Locaefendi “Şayet, ahirette Allah bana şefaat etme imkânını verirse bunu evvela Ecevit için kullanırım” diyecekti! * Yüce Katırcıoğlu, “İkinci Yahudi Devleti: İsrail’in Kürt Jeostratejisi” adlı kitabında… “Eski Başbakan Ecevit’in, uzun seneler evvel İngiltere’deki bir mason locasına üye olduğunu” öne sürmüştür. TANKLARLA DANS 28 Şubat Cuntasına “Sincan’daki tankları yürüttüren” İzhak Alaton, İstanbul’daki Atlas adlı “Mason” locasının üyesiydi. Alaton, CIA bağlantılı kuruluşlar tarafından fonlanan TESEV’in kurucuları arasındaydı… Aynen, John Paker veya Mister Kılıçdaroğlu gibi! * 1950’li yılların tam ortasında “Mason” olan “28 Şubat’ın Siyasi Ayağı” Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in B’nai B’rith ile bağlantısı ise neredeyse hiç bilinmez! KOZMİK BAĞLANTILAR Murat Akan’ın “Kozmik Karargâh” başlıklı kitabında (Sayfa: 201, Hayat Yayınları) şu satırlar yazılıdır: “İzhak Alaton, B’nai B’rith’in Türkiye’deki 11. Büyük Bölge Locası olan Fakirleri Koruma Derneği’nin resmi uzantısı 500. Yüzyıl Vakfı’nın da başkanıydı… Fetullah Gülen’i, öncelikle ABD’deki Yahudi lobisinin en etkili isimlerinden olan Leon Levy ile tanıştırdı… Levy, ABD’ye göç etmiş Sefarad Yahudisi bir babanın oğluydu. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD Ordusu’nda askerdi…”Tamer Korkmaz Yeni Şafak