A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Euro 2024 serüveni başlıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19 Ocak Çarşamba günü Euro 2024’te Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön eleme turu maçları başlıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler turun ilk maçında 19 Ocak Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20:00’de başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.

Maçın rövanşı ise 22 Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Eleftheria Spor Salonu’nda oynanacak. TSİ 21:00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.

Cumhuriyet Gazetesi