Zaven Biberyan 100 yaşında: Yazmak Teselli Oluyor

Zaven Biberyan’ın 100 yaşını kutlamak için düzenlenen ve “Yazmak Teselli Oluyor” adını taşıyan sergi 18 Ocak 2022’de Yesayan Salonu’nda açılıyor. Serginin küratörlüğünü Sevengül Sönmez yapıyor.

DUVAR – Aras Yayıncılık ve Yesayan Salonu, Ermenice edebiyatın 20. yüzyıldan bugünlere taşınan en önemli isimlerinden, son yıllarda eserlerinin Türkçe çevirileriyle de büyük ilgi gören Zaven Biberyan’ın 100. yaşını çeşitli etkinliklerin yanı sıra, küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı “Yazmak Teselli Oluyor” adını taşıyan bir sergiyle kutluyor.

Kasım ayında özyaşamöyküsü Mahkûmların Şafağı yayımlanan, bu vesileyle de edebiyat çevrelerinde adından sıkça söz ettiren Biberyan ve eserleri etraflıca tartışılırken, yeni okurlara da ulaşmaya devam ediyor.

ELYAZISI NOTLARI, FİHRİSTLERİ BU SERGİDE

Zaven Biberyan’ın yaşamının fotoğraflarla, çalışma rutininin ise elyazısı notları, süreli yayınlardan kupürler ve defterler aracılığıyla anlatıldığı sergide Zaven Biberyan’ın resimleri, kızı Tilda için tuttuğu günlük gibi izleyenlerin ilk kez görecekleri obje ve metinler de yer alıyor.

Yıllar içinde geniş bir okur kitlesi kazanan Karıncaların Günbatımı’nın Türkiye’deki yayın serüveni tefrikadan kitaba değişimlerle duvarda yer alırken, Zaven Biberyan’ın kaleme aldığı ama pek bilinmeyen Günahkâr Voski veya Bir Keşisin Azabı adlı broşürü ve çalışırken tuttuğu notlarla birlikte Ermenice-Türkçe-Fransızca olarak hazırladığı argo ve deyim fihristi de izleyenlerle buluşacak. Sergi, Biberyan’ın pek bilinmeyen bir yönüne, onun resim çalışmalarına da ışık tutacak.

YESAYAN SALONU

Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan Yesayan Salonu, 2020 başından bugüne fiziki ve çevrimiçi etkinliklerle kültür, edebiyat, sanat alanlarında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. “Düşünceye ve sanata mekân, tartışmaya, diyaloğa, birlikte üretmeye açık bir oda; yalnız başına olmayan bir ada,” olarak tanımlanan Yesayan Salonu, Aras Yayıncılık’ın bir girişimi olarak kültür hayatımıza katkıda bulunuyor.

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