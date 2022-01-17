Vaspurakan şehri nerededir? Vaspurakan’ın Fethi! Vaspurakan kalesi nerede? Vaspurakan kim fethetti?

Vaspurakan nerede sorusu gündemde… Alparslan dizisinde Vaspurakan ne zaman alındı? sorusu merakla araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde geçen Vaspurakan kim tarafından fethedildi sorusu sıkça sorgulanıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan Savaşı hakkında konular gündem oldu. Alparslan’ın Vaspurakan’ı fethetme isteği yeni bölümde işleniyor. Peki ama Vaspurakan Kalesi nerede, kim fethetti?

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerinde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan kalesi gündem oldu. Vaspurakan nerede sorgulaması artıyor. TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan şehri ilgi odağı oldu. Peki ama Vaspurakan kalesi nerede, Vaspurakan savaşını kim kazandı?

Vaspurakan kalesi nerede?

Vaspurakan günümüzde Van Gölü civarında olarak bilinmektedir. Büyük Ermenistan Krallığı’nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ’da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde Türkiye’nin kuzeydoğusu ile İran’ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir. Krallık tarihinin büyük kısmında, bölgede bir prenslik kurmayı başaran Artsruni Hanedanı tarafından yönetildi. Vaspurakan’ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı’nın egemenliği altındaydı.

Vaspurakan’ı kim fethetti?

13. yüzyılda Vaspurakan’ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Ancak kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi.

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