Turist harcamaları

Bir turist Ermenistan’da ortalama ne kadar para harcıyor?

Ermenistan’ın Turizm Federasyonu Başkanı Mekhak Apresyan’ın belirttiğine göre, birkaç yıl önce, bir turist Ermenistan’da yaklaşık 700-800 dolar harcarken, bu rakam şimdi, pazar çeşitliliği ve ülkenin çekiciliğindeki artışın sonucu olarak, 1000 dolara yaklaştı.

Apresyan’ın, turist harcamalarının büyümesinin, enflasyondan ziyade, “pazarın çeşitliliğinin” bir sonucu olduğunu düşünmesi ilginçtir.

Apresyan, “Ocak-Eylül 2021’de, sadece 2020 verisini aştık ve bu yılın ilk yarısına kadar, geçen yılın verilerinin gerisinde kaldık.

Ancak, 2019 yılının ilk 9 ayıyla karşılaştırdığımızda, Ocak-Eylül 2021’de, Ermenistan’a turist akışının yüzde 40 düştüğünü görürüz”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu