Teksas’taki sinagog saldırısının Yahudi düşmanlığıyla bağlantılı olmadığını söyleyen FBI’a tepki yağdı

Namita Singh

FBI, Teksas’taki sinagog saldırısının “Yahudi topluluğuyla özellikle ilgisi olmadığını” iddia ettiği için tepki çekti.

Teksas’ın Colleyville kentindeki Congregation Beth Israel sinagoğunda bir gün süren, cumartesi gecesi şüphelinin öldüğü ve 4 rehinenin de zarar görmeden serbest kaldığı bir çatışmayla sona eren kuşatmayı takiben FBI Özel Ajanı Matt DeSarno söz konusu açıklamada bulundu.

Basına konuşan Özel Ajan DeSarno, sinagogdakileri rehin alan ve kimliği artık Britanya yurttaşı Malik Faisal Akram olarak belirlenen kişinin özellikle Yahudi topluluğuyla doğrudan bağlantısı olmayan bir meseleye odaklandığını, bu kişinin daha büyük bir planın parçası olduğunun doğrudan bir göstergesinin bulunmadığını söyledi. “Ama onu bu suça iten şeyin ne olduğunu tespit etmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.

Akram’ın iki yıl önce Afganistan’da Amerikalı bir yüzbaşıyı öldürmeye çalışmaktan gözaltına alındıktan sonra 2010’da ABD’de yargılanıp 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistanlı nörolog Afiye Sıddıki’nin serbest bırakılmasını talep ettiği söyleniyor.

Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham attığı bir dizi tweet’te FBI’ı eleştirdi:

FBI’ın sinagogdakileri rehin alan kişinin taleplerinin Yahudi inancıyla ilgisi olduğunu düşünmediğini duymak çok rahatsız edici.

It is very disturbing to hear from the FBI they do not believe the hostage taker’s demands had anything to do with the Jewish faith. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 16, 2022

Görünüşe göre FBI, sinagogdakileri rehin alan kişinin El Kaide mensubu ve azmettiricisi Afiye Sıddıki’nin serbest bırakılmasını talep etmek için rastgele bir sinagog seçtiğini düşünüyor.

Umarım FBI bu açıklamasını gözden geçirir çünkü ‘Leydi El Kaide’ diye de bilinen Sıddıki’nin, duruşmasında jürilerin Yahudi kanı taşıyıp taşımadığını belirlemek için genetik test yapılmasını talep eden öfkeli bir Yahudi düşmanı olduğu herkesçe malum.

Graham “FBI’ın bu açıklaması pek iyi düşünülmemiş ve yersiz görünüyor. FBI’dan daha fazla açıklama gelmesini dört gözle bekliyorum” diye ekledi.

Just a coincidence that he targeted a house of worship used by this one particular religious minority, a coincidence that seems to happen an awful lot throughout history https://t.co/gsh0GNvlqm — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) January 16, 2022

The Economist’in Ortadoğu muhabiri Gregg Carlstrom “Belli bir dini azınlığın kullandığı bir ibadethaneyi hedef alması sadece bir tesadüf, tarih boyunca son derece fazla yaşanmış gibi görünen bir tesadüf” diye yazdı.

oh good I’m so glad to hear that a man who held four hostages in a synagogue for eleven hours after taking them during Shabbat services didn’t do it for any specific reason and this string of events was just a coincidence and not antisemitic at all. What a relief. https://t.co/PqpBVYo0SZ — shira 🏳️‍🌈 שירה (@shirasilkoff) January 16, 2022

Jerusalem Post muhabiri Shira Silkoff da “Ah iyi, bir sinagogda Şabat ayinleri sırasında 4 kişiyi 11 saat boyunca rehin tutan bir adamın bunu belirli bir neden için yapmadığını ve bu olaylar dizisinin sadece bir tesadüf olup Yahudi düşmanlığıyla alakası olmadığını duyduğuma çok sevindim. Dünya varmış!” diye yazdı.

İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral

