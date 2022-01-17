Paylan: Kafkasya’da savaş yoluyla üstünlük sağlayamayan Erdoğan, barış yoluyla bunu yapmaya çalışıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamaya göre, “yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilen ilk toplantı esnasında temsilciler, Ermenistan ve Türkiye arasında diyalog yoluyla düzenleme sürecinin başlaması konusundaki düşüncelerini paylaşmışlardır.”

Ermenistan kaynaklı Factor.am haber sitesi, Türkiye’nin Halkların Demokratik Partisi milletvekili Garo Paylan ile Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin dördüncü girişiminden umulan neticeler hakkında konuştu.

Palyan, Türkiye’deki tüm siyasi partilerin bu süreci desteklediğini söyledi.

Ermeni milletvekili “Çünkü Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın 2020 yılındaki savaştan dersler aldığını düşünüyorum. Bu sonsuz savaşta herkesin kaybetmiş olduğunu gördüler, sadece Rusya eline koz geçirdi. Türkiye, Güney Kafkasya’da beklediğini elde edemedi. Türkiye üç yıl önce, Ege Denizi’nde, Suriye’de, Libya’da, Güney Kafkasya’da saldırgan çalışmalar yürütüyordu. Türkiye şimdi dış politikasını değiştirmek istiyor, saldırgan politikası sonucunda sonuç alamadığını gördü. Buradaki tüm siyasi partiler, bir uzlaşma süreci veya Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde politikamız hakkında bir yol haritası gerektiğini gördüler. Bunun en kolay yolu Güney Kafkasya’da uzlaşma sürecini başlatarak, ilişkilerinin normalleştirilmesidir. Erdoğan’a, hikâyenin iyi sonuçlanması gerekmektedir. O bir diktatör ve barış getiremeyecek biri olarak algılanmaktadır. Barışı düşünebildiğini dünyaya göstermek istiyor. Güney Kafkasya’da savaşla bir şey elde edemeyeceğini gördü ve bunu barış yoluyla yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Son Karabağ savaşında Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda ise, düzenlemenin, sadece ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili olduğunu ve var olan sorunların çözümünü öngörmediğini belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye tarafından “Zangezur koridorunun” açılması ve görüşmelerde bu yolun Türkiye-Azerbaycan kontrolü altında olması konusunun ortaya atılması tehlikesine yönelik, bunun mümkün olmadığını belirtti.

Paylan “Anlaşmada böyle bir şeyden bahsedilmediğinden dolayı, bu bir koridor olamaz. Ermenistan buna izin vermez. Ben bu konunun retorik seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ülke kendi topraklarında koridor olmasına izin vermez ve buna inanmak mümkün değildir. Sadece Türkiye ve Azerbaycan bunu bir retorik olarak kullanıyor”dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI