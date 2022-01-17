PATRİK HAZRETLERİ BENSİYON PİNTO’NUN VEFATI DOLAYISIYLA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Türkiye Yahudi cemaatinin tanınmış simalarından Bensiyon Pinto’nun vefatı nedeniyle, 14 Ocak 2022, Cuma, Hahambaşı Rav İshak Haleva’ya bir başsağlığı mesajı gönderdi.

Patrik Hazretleri Bensiyon Pinto’nun vefatını üzüntüyle duyduğunu dile getirerek merhumun Yahudi toplumu yönetim kurulu başkanı olarak sorumluluk sahibi bir kişilikle gerek Türkiye’ye ve gerekse Türkiye Yahudi cemaatine hizmet ettiğini vurguladı. Ruhani Liderimiz şahsı, Patriklik Makamı, Ruhani Meclisimiz ve Türkiye Ermeni cemaati adına Hahambaşı Rav İshak Haleva’nın şahsında, merhumun aile fertlerine ve Türk Yahudi Toplumu’na başsağlığı diledi.

Patrik Hazretleri mesajında şöyle dedi:

“Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun vefat haberini yazılı ve görsel basından derin bir üzüntüyle duymuş bulunmaktayız.

Bensiyon Pinto, üstün sorumluluk anlayışıyla üstlendiği görevleri, özellikle de Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevini icra ederken, Türkiye’ye ve cemaatine yararlı hizmetlerde bulunmuş olması gerek resmi erkânın, gerekse cemaat çevrelerinin takdirlerine mazhar olmuştur. Hizmetleriyle örnek olmuş Bensiyon Pinto’ya Tanrı’dan rahmet dileriz.

Türk Yahudi Toplumu’nun bu acısını şahsım, Patriklik Makamı, Ruhani Meclisimiz ve Türkiye Ermeni cemaati adına samimi duygularla paylaşır, muhterem şahsınızda başta kederli aile fertleri olmak üzere, Türk Yahudi Toplumu’na başsağlığı dileriz”.

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16 Ocak 2022, Pazar, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Pinto’nun Ulus Yahudi mezarlığındaki cenaze törenine katılarak Patriklik makamı adına katılarak Patrik Hazretleri’nin taziyelerini iletti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/