Nâzım Hikmet ve Yannis Ritsos, Sarıyer’de anıldı

Şair Nâzım Hikmet ve Yannis Ritsos, Nâzım Hikmet’in 120. yaş gününde Sarıyer’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

DUVAR – Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Çanakkale Troia Filarmoni Derneği, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Sarıyer Belediyesi tarafından şairler Nâzım Hikmet ve Yannis Ritos için Sarıyer’de anma programı gerçekleştirildi. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, iki şairin dostluk ve barış üzerine kaleme aldıkları şiirleri, sanatçılar tarafından seslendirildi.

Anma etkinliğine Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nâzım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas, Çanakkale Troia Filarmoni Derneği Başkanı Naci Hasanefendi, Yunanistan’dan ve Türkiye’den misafirler katıldı.

Yunan şair Yannis Ritsos tarafından Yunancaya çevrilen Nazım Hikmet şiirlerinin ve Ritsos’un kendine ait şiirlerin bestelenerek seslendirildiği gecede piyanist Stathis Oulkeroğlu ve Fotini Triandafillou, soprano Thedora Zikou ve şiirleri ile Alicia Kapudağ sahne aldı. Can Yücel’in Deniz Gezmiş için yazdığı “Aşk olsun sana çocuk” şiirini iki şair için seslendiren Mazlum Çimen’in ardından, Yannis Ritsos’a ait Barış şiirini okuyan Rutkay Aziz’e bağlamada Mazlum Çimen, dudukta Gürkan Çakmak, basgitarda Eylem Pelit eşlik etti.

‘NÂZIM HİKMET VE YANNIS RITSOS, ÖZGÜRLÜĞE ÇARPAN İKİ YÜREKTİR’

Etkinliğin çevirilerini yapan Çanakkale Troia Filarmoni Derneği Başkanı Naci Hasanefendi, program öncesinde yaptığı konuşmada, “Nâzım Hikmet şiirleri dünyanın 50’den fazla ülkesinde, o ülke dillerine çevrilmiş, bestelenmiştir. Çünkü Nâzım Hikmet, hapishanelerde geçen yılları dahil, bütün yaşamı boyunca dünya halklarının mücadelesine, sevinçlerine, acılarına kulak vermiş, ses olmuş bir dünya şairidir. Nâzım Hikmet, Yunanistan’da sevilmektedir. Çünkü Selaniklidir, Angina Pektoris şiirinde Yunanistan için haykırmaktadır. Nâzım Hikmet ve Ritsos, özgürlüğe çarpan iki yürektir. Her ikisi de ayrı topraklarda benzer mücadeleler içindedir. Yurtlarından oldular, hapis yattılar” ifadelerini kullandı.

‘ELLERİMİZİ KENETLERSEK BU YOLLARI ÇOK DAHA KOLAY BULACAĞIZ’

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de “Şairler nerede olursa olsunlar yazıyorlar, hissediyorlar. Nâzım Hikmet gibi bir deryanın büyük bir ömrü, insanlığı sevdiği ve ülkeler arasında sınır tanımadığı için hapishanelerde geçti. 120’inci yaşını kutladık, sevgili Ritsos’u tanıdık, dostluklarını dinledik. Onlar yolu çizmişler bizlerde birlikte yürüyelim. Emperyalizmin özellikle insanları düşman yapmasına rağmen başaramadığı her iki toprağın insanlarıyız. Biraz gayret sarf edersek, ellerimizi kenetlersek bu yolları çok daha kolay bulacağız” diye konuştu.

‘NÂZIM HİKMET VE YANNIS RITSON’UN DOSTLUĞUNA DUVARLAR BİLE ENGEL OLAMADI’

Duvarların dostluğa engel olmadığını vurgulayan Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas ise “Yan yana oldukça bu değerler daha da büyüyecek, anlamlı hale gelecek. Ritsos ve Hikmet, teknoloji olmadan, internet bağlantıları olmadan duvarlara rağmen anlaşmışlar. Beton duvarlar bile engel olmamış. Bugün bu duvarlar yok artık. Anlaşmamak için hiçbir engelimiz yok. Anlaşamazsak bu bizim sorunumuzdur. Bu yolda yan yana yürüyerek ilerleyeceğiz” dedi.

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NÂZIM HİKMET ŞİİRLERİ TURGUTLU’DA

Nâzım Hikmet’in 120. doğum günü, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği iş birliğiyle Turgutlu’da Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Anma etkinliğinde Nâzım Hikmet’in mücadeleyle geçen hayatı, şiirlerle ve şarkılarla anıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinliklerin sonunda Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirini seslendirdi. Belediye Başkanı Akın, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Memleket ve sevda şairi Nâzım Hikmet bugün 120 yaşında. Dünya şairi Nâzım Hikmet’in eserlerini sahneye taşımak, onları yaşatmak bizim için büyük gurur. Dün akşam çok güzel bir tiyatro sahneledik bu salonda. Herkes diyor ya büyük proje, büyük proje. Biz betona yatırım yapmayacağız arkadaşlar. 30 yıl sonra bir seçim kazandık ve insana yatırım ne yapmanın olduğunu herkese gösteriyoruz. Biz insanları kazanmak için yerel yönetimler olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyor, insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Salon sporlarında ve sanatsal faaliyetlerde çok ciddi başarılar elde ediyoruz. 30 yıl sonra böyle bir organizasyon yapıldı. Unutmuştuk tekrardan hatırlayacağız bu kazanımlarımızı. Ben bu gece büyük ustayı anmanın keyfini yaşıyorum. Şairimizin doğum günü için YAŞAMDER ile hazırladığımız özel çalışmaya katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun Nâzım, iyi ki dokundun dünyamıza.” (ANKA)

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