Keldani Patriği’nden Hristiyanlara Anlamlı Mesaj

Yeni yılın, bölünmeleri ve gerilimleri aşmaya yardımcı olacağını uman ve ülkenin reform ihtiyacının karşılanmasını dileyen Keldani Katolik Patriği Louis Raphael Sako, aşırılık yanlılarına karşı uyarıda bulundu:

‘‘Barış, kişisel davranışlarımızın bir parçası olduğuna kazanılır. Barış, hoşgörü, bağışlayıcılık, dayanışma ve iş birliği ihtiyacını gerektirir. Tarih boyunca zor koşullarla mücadele ettik. Halkı ve ülkeyi bunaltan zorluklarla karşılaştık. Artık bu zor koşulları atlatabilmek için düşüncelerimizi ve duruşumuzu gözden geçirmenin zamanı geldi.’’

Kardinal Sako, çok kültürlü sosyal dokusuyla bilinen ülkede her inanç grubunun ‘sevgi, hoşgörü ve bağışlama’ gibi değerleri güçlendirmeye çalışırken kendi özgün kimliklerini korumaları gerektiğini söyledi. Aşırılık yanlılarının inancı, siyasi ve ekonomik amaçlar için sömürdüğünü söyleyen Kardinal Sako, aile ve eğitim yoluyla parçalanmayı önlemenin mümkün olduğunu belirtti. Kardinal, Irak ve Orta Doğu bölgelerinde bölünmelerin ve gerilimlerin önlenmesi için eğitim, sağlık ve alt yapı ağının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Patrik Sako, mesajını sadece Irak’ta yaşayan Hristiyanlara değil, aynı zamanda yüz binlerce Keldani’ye yönelik paylaştı. 1991’deki Körfez Savaşı’ndan önce, ülkede yaklaşık 1,5 milyon Hristiyan yaşamaktaydı. Günümüzde ise Hristiyanların sayısının 300 bin’in altında olduğu tahmin ediliyor.

Papa Françesko, IŞİD zulmüne maruz kalan Hristiyanlara destek vermek için Mart 2021’de Irak’ı ziyaret etmişti. Irak’ın ihtiyaç duyduğu değişimin ‘evdeki, okullardaki, kiliselerdeki ve medyadaki eğitimden’ başlaması gerektiğini söyleyen Kardinal Sako, ‘‘Kötülüğe karşı durmalı ve üzerimize düşeni yapmalıyız. Barış, insani, dini ve ulusal bir ihtiyaçtır. Barış, hoşgörü, bağışlama ve sevgi gibi değerleri yüreklerimize ekelim. Kimliğimizi ve tarihimizi temsil eden ülkemize bağlı olmanın yanı sıra İsa Mesih’in buyruğu gibi barış elçileri olalım. Bölünmelerde ve gerilimlerde durmamalıyız, aksine üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Birlikte eğitim, sağlık ve altyapı reformu için çalışalım’’ dedi.

1 Ocak’ın Katolik Kilisesi tarafından barış için dua etmeye adandığına dikkat çeken Kardinal Sako, ‘‘Yoksulluk, çatışma ve salgın ile karakterize edilen sıkıntılı bir dönemden sonra barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Barış, kişisel davranışlarımızın bir parçası olduğuna kazanılır. Bu, hoşgörü, bağışlama, dayanışma ve işbirliği yapma becerisini gerektirmektedir’’ dedi.

Patrik’in mesajı, ülkede belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemde yayınlandı. 29 Aralık’ta Kardinal Sako, Irak Kültür Bakanlığı tarafından kültürel çeşitliliğin teşviki için düzenlenen çevrimiçi bir sempozyuma katıldı ve ülkedeki çeşitliliğin, toplumsal uyuma ve sevgi dolu iletişime katkıda bulunduğunu belirtti. Patrik, ‘‘Tanrı bizleri farklı yarattı. Bu yüzden birbirimizi daha yakından tanımak için diyaloğa ihtiyacımız var’’ dedi. Hristiyanlığın, doğduğu topraklarda yok olma tehlikesinde olduğunu söyleyen Patrik Sako,‘‘Günümüzde bile Tanrı ve inanç üzerinden şiddetin ve katliamların devam etmesi çok üzücü. Barışın ve adaletin sağlanması için inanç önderlerinin yardımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dinlerin sesi insanlara umut verdiği için susturulmamalı. Sessizlik, umutsuzluğu ve şiddeti teşvik eder’’ dedi. (cruxnow)

https://haber.sat7turk.com/keldani-patriginden-hristiyanlara-anlamli-mesaj/