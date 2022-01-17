İBB’den Ayasofya skandalı! Hala müze olarak gösteriyorlar

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılmasını CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kabullenemedi. Cami, İBB’nin internet sitesinde “Ayasofya müzesi” olarak tanıtılmaya devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılımıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020’de dualar ve göz yaşlarıyla yeniden ibadete açıldı.

O dönem Hristiyan dünyası gibi çığırtkanlık yapan CHP Ayasofya’nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.

CHP sanal alemde iddiasını gerçekleştirdi

86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr‘de müze olarak yer alıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ibbden-ayasofya-skandali-hala-muze-olarak-gosteriyorlar-1617860.html