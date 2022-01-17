Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: Kandan, gözyaşından yorulduk

Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, 14 ülkeye ihracatın Suriye savaşının ardından durduğunu belirtti. Savaş, “Kandan, gözyaşından yorulduk” dedi.

DUVAR – Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay’ın logosu ile ilgili olarak “Biz, Hatay’da Orta Doğu’da kandan, göz yaşından annelerimizin ağlamasından yorulduk. Barış çiçeğinin özelliği şudur, hem barışı çağrıştırmak için bunu kullandık, hem de Hatay 13 ayrı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için, genellikle 13 yapraklı olduğu için bu barış çiçeğini dünya ile paylaşalım. Ortadoğu’daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun, altındaki ateşi biz söndürelim. Orada insanlar ağlamasın artık” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısını Ankara’da ATO Congresium’da yaptı. Toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tanıtım toplantısında EXPO 2021 Hatay’a ilişkin sunum yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay yüz ölçümü olarak 5 bin 403 kilometre alana sahip, 13 ilçeden ibaret. Amanos Dağları, şehri tam ortadan ikiye ayırmıştır” diyerek, Hatay’ın özelliklerinden bahsetti.

Savaş, Hatay’ın ekonomik, sosyal ve yöresel yönlerinden söz ederek, “Hatay enlerin ve ilklerin şehri. İlk Museviler milattan önce oraya gelmişler. Anadolu’da ilk geldikleri yer Antakya. Milattan sonra Hristiyanlar gelmiş, ilk geldikleri yer Antakya. Milattan sonra Müslümanlar gelmiş. İlk geldikleri yer Antakya” dedi.

Savaş; Musevi, Hristiyan, Müslümanların Anadolu’daki ilk ibadet yerinin Antakya’da olduğunu kaydetti. Savaş, “Herkes olimpiyatlar Atina’da başladı zanneder ama olimpiyatlar ilk gayri resmi Antakya’da başlamıştır” bilgilerini verdi.

Savaş, Hatay’da yüzyıllardır kardeşlik içerisinde yaşandığını söyleyerek, “Biz de o atalarımızdan almış olduğumuz barış ortamını geleceğe taşımak için EXPO’muzu yapıyoruz” dedi.

Savaş, Hatay’ın aynı zamanda gastronomi şehri olduğunu da belirterek, “Yüzyıllarca burası büyük bir ticaret merkezi olmuş. Her gelen bir çeşni getirmiş. Bu çeşniler bize 600’ün üzerinden yemek kazandırmış” diye konuştu.

Savaş, Hatay’ın güzelliklerinin dünya ile paylaşmak istediklerini ve 2011 yılında çalışmalara başladıklarını aktararak, bu çalışmaların sonucunu “Unesco tescilli gastronomi şehriyiz” sözleri ile açıkladı.

Savaş, EXPO için Çin ile yarıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

“Biz, Hatay’da Orta Doğu’da kandan, göz yaşından annelerimizin ağlamasından yorulduk. Biz, barış adına ve oradaki bütün medeniyetler adına bu EXPO’yu yakmak istiyoruz ve EXPO’yu yaparken de barışın kendisini çağrıştıran; 2011 yılında iki akademisyen kardeşimizin Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Botanik Bölümü’ndeki arkadaşımızın, Amanos Dağları’nda Antakya Defne’nin üzerinde radarın yanında çok küçük bir alanda, adı barış çiçeği olan çiçeği logomuz olarak tescilledik. Barış çiçeğinin özelliği şudur, hem barışı çağrıştırmak için bunu kullandık, hem de Hatay 13 ayrı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için, genellikle 13 yapraklı olduğu için bu barış çiçeğini dünya ile paylaşalım. Ortadoğu’daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun, altındaki ateşi biz söndürelim. Orada insanlar ağlamasın artık.”

‘ORTALAMA YÜZDE 72 KAYIP VAR’

Savaş, 14 ülkeye ihracatın Suriye savaşının ardından durduğunu belirtti. Savaş, “Bizim gelen misafirler tabii ki çalışma arzusuyla tarım, ticaret, turizmde kedilerine yer bulmak için çaba sarf ediyor. Onlar bu çabayı sarf ederken bizim insanımız işsiz kalıyor. Gençler boşanma, ev bulamama, çoluğunu, çocuğunu geçindirememe derdiyle baş başa kalıyor. Sadece tarım sektöründe son 10 yılda 35 binden 10 binlere düşen çalışan insan sayımız var. Ortalama yüzde 72 kayıptayız” dedi.

Savaş EXPO’nun belediyeye değil ama Hatay ve Türkiye’deki insanlara çok şey kazandıracağını dile getirerek, “Hatay marka şehir olacak. Bölge o marka şehirden hakkını alacak” diye bunu açıkladı.

Savaş Ankaralıları Hatay’a davet ettiklerini ifade ederek, “İstedik ki son Kızılca günün müjdesinin verildiği Ankara’da sizlerle buluşalım, düğünümüze sizi davet edelim” dedi.

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