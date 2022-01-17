EXPO HATAY’IN SÜRPRİZİNİ BAŞKAN SAVAŞ AÇIKLADI: “GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRECEK”

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: ÜNAL AYDIN

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “EXPO 2021 Hatay” organizasyonunda yurttaşları bekleyen sürprizi; “1600 metrekarelik taban mozaiği. Türkiye’den götürdüğümüz doğal taşlarla yapılıyor. Hatay’ın geçirdiği tarihsel süreci ve medeniyet birikimini bir alanda toplayan müthiş bir yapıt. Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek” diye açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Nisan 2021 tarihinde yapılacak EXPO 2021 Hatay’la ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Savaş, EXPO’nun simgesi barış çiçeğine ilişkin “13 medeniyet 27 kültür yaşamış. Bütün bunlar barış içerisinde bugüne kadar gelmişler. Birçok din, mezhep, etnik unsur o coğrafyaya barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, insana yatırımı göstererek gelmişler. O bölgede kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz… Artık Ortadoğu’da barış olsun istiyoruz, EXPO da barışa katkı sağlasın istiyoruz” dedi. Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de aynı görüşteyiz. Şu anda 7 milyona yakın insan sadece Türkiye’de. Dünyada 10 milyonun üstünde Suriyeli sığınmacı olarak yaşıyor. Bu ne zamana kadar sürdürülebilir. Bu insanlar evlerini, yerlerini terk edip gitmişler. Birçoğu yakınlarını kaybetmiş. Artık oradaki kan ve gözyaşı bitsin. Bu coğrafyaya barış gelsin ve Türkiye’nin katkısı olsun.”

Savaş, Hatay’ın altyapısının kendi nüfusunun 900 milyon Suriyeliyi kaldıramayacak düzeyde olduğunu da anlattı.

Savaş, EXPO’da insanların sürprizlerle de karşılaşacağını kaydederek, “1600 metrekarelik taban mozaiği. Türkiye’den götürdüğümüz doğal taşlarla yapılıyor. Hatay’ın geçirdiği tarihsel süreci ve medeniyet birikimini bir alanda toplayan müthiş bir yapıt. Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek… Beşinci yüzyıla ait bir şapel var. Bu şapel beşinci yüzyılda Hristiyan din adamlarının yetiştirildiği ve ibadet yaptığı eser. Bunun yanında mozaik eserler var. Mezar kalıntıları, duvarlar var. 11 dönüm arazi içine aqua park olarak yerleştirdik” diye konuştu.

https://ankahaber.net/haber/detay/expo_hatayin_surprizini_baskan_savas_acikladi_guinness_rekorlar_kitabina_girecek_70553