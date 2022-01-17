Ermenistan Cumhurbaşkanı BAE ziyareti çerçevesinde 200 MW’lık güneş enerjisi santralinin inşası konusunda anlaşmaya vardı

Çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, başkent Abu Dabi’de “Masdar” şirketinin Genel Müdürü Mohamed Jamil Al Ramahi ile bir araya geldi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden aktarılan bilgilere göre görüşmede yenilenebilir enerji, en son teknolojiler, bilim ve eğitim alanlarında işbirliği geliştirme olanakları ele alındı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Masdar ile Ermenistan’da yenilenebilir enerji alanında 200 megavatlık bir güneş enerjisi santrali inşasına yönelik yatırım programının karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Ermenistan’da yenilenebilir enerji alanında toplam 400 MW kapasiteli projelerin hayata geçirilmesinin daha geniş işbirliği için iyi bir temel oluşturduğunu ve ülkemizin enerji sisteminin çeşitlendirilmesine yönelik olası bir adım olduğunu kaydetti. Sarkisyan “Bu programın uzun vadeli işbirliği için bir temel oluşturmasını bekliyorum” sözlerini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI