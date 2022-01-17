Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta 3 gündem maddesiyle toplanacak

Siyaset gündemi yeni haftada da yoğun. Erdoğan’ın Arnavutluk seyahati nedeniyle çarşamba günü toplanacak olan Kabine’nin gündeminde ekonomi, salgın ve ‘terörle mücadele’ olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 19 Ocak Çarşamba günü üç gündem maddesiyle toplanacak. Masada; ekonomi, salgın ve ‘terörle mücadele’ olacak.

Kabine, bu hafta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında değil, çarşamba günü toplanacak. Döviz kurları ile fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele kabinenin ana gündemi olacak. Esnafa verilecek destekler, fahiş fiyatlarla mücadele denetimleri ve atılabilecek ek adımlar toplantıda masaya yatırılacak.

KDV DÜZENLEMESİ MASADA

CNN’in aktardığına göre, ekonomide kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. Ankara’da KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları ve pozitif vakaların azaltılabilmesi için atılabilecek adımlar Kabine’nin gündeminde olacak. Toplu etkinliklerde, yolculuklarda aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının nedenleri ve sonuçları da kabine toplantısında ele alınacak.

‘TERÖRLE MÜCADELE’

Kabine’de, TSK’nin kırsalda devam ettirdiği operasyonlar ve bunlara yönelik atılacak yeni adımlar da gündemde olacak.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci ve özel temsilcilerin ilk toplantısının yansımaları da masada ele alınacak.

BirGün Gazetesi