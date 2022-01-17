Azerbaycan Ermenistan-Türkiye müzakerelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladı

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalaf Khalafov, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek için iki ülkenin katılımıyla müzakere sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ayrıca, ikinci Karabağ savaşı sonucunda kabul edilen ortak açıklamaların ve anlaşmaların hayata geçirilmesinin alternatifi olmadığını kaydetti.

Azerbaycan devlet yetkilisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bölge barış ve istikrara doğru gelişmeli. Bu amaçlara hizmet etmenin tek yolu bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmek, düşmanlıktan vazgeçmek, ülkeler arasındaki güveni güçlendirmek, ekonomik bağları geliştirmek, iletişim yollarını açmak ve devletler arasında işbirliği ortamı yaratmaktır. Bu nedenle Türkiye’nin girişimiyle Türk-Ermeni temaslarının başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.”

Khalafov, Ermeni-Türk diyaloğunun başlatılmasının, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini, üçlü açıklamadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini hızlandıracağını umduğunu da belirtti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilciler Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç’ın 14 Ocak’ta Moskova’da yaptıkları ilk görüşme, Yerevan ve Ankara yetkilileri tarafından olumlu ve yapıcı olarak nitelendirildi.

Yaklaşık bir buçuk saatlik müzakerelerin ardından Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları aynı bildiriyi yayınladılar ve özellikle şu ifadelere yer verdiler:

“Olumlu ve yapıcı biortamda gerçekleşen ilk görüşmede, özel temsilciler Ermenistan-Türkiye diyaloğu yoluyla çözüm süreci hakkında ilk fikir alışverişinde bulundular. Taraflar, ön koşulsuz tam bir çözüm için müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar.”

ERMENİ HABER AJANSI