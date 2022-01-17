Anne Frank’i Nazilere ‘Yahudi bir iş insanı’ ispiyonlamış

Çocuk yaşta Naziler’in toplama kampına gönderilen ve yaşadıklarını anlattığı güncelerin kitap haline getirilmesiyle tanınan Anne Frank’i ihbar edenin de bir Yahudi olduğu kanıtlandı.

Amsterdam’da kanal kenarında ailesiyle Nazilerden sakladığı evde yakalanan ve 1945 yılında toplama kamplarında yaşamını yitiren Anne Frank ve ailesini Nazilere kimin ihbar ettiği ortaya çıktı.

ABD’li medya kuruluşu CBS’in meşhur belgesel serisi ’60 Minutes’te uzmanlar uzun araştırmalar sonucunda 1950’de yaşamını yitiren Yahudi bir iş insanı olan Arnold van den Bergh’in Frank ailesini şikayet ettiği ve Nazilere ihbar ettiğini tespit etti.

Geçmiş yıllarda yapılan soruşturmalarda da adı geçen Arnold van den Bergh hakkında yeterli delil toplanamamıştı.

HATIRA DEFTERİYLE TÜM DÜNYA HİKAYESİNİ ÖĞRENMİŞTİ

Genç Anne Frank ve ailesinin iki yıldan uzun bir süre gizlice yaşadığı Amsterdam’daki bir binanın çatısına yapılan bir baskın sonucunda aile yakalanmış ve toplama kamplarına gönderilmişti. O dönemde yaşananları bir günlük gibi kaleme alan Frank’i ve ailesini kimin ihbar ettiği ise hiçbir zaman bilinememişti.

1929 yılında Frankfurt’ta dünyaya gelen Anne Frank, Hitler’in ülke yönetimini ele geçirmesiyle 1933’te ülkeden ayrılarak Amsterdam’a yerleşmiş, babası Otto da işletme kurmuştu. Frank ailesi 6 Temmuz 1942’de Hermann van Pels isimli bir çalışanlarının evinde saklanmıştı.

Hollandalı dedektifler ve SS subaylarının 1944’teki baskınına kadar saklanmayı başaran Frank’in günlüğü daha sonra basılmış ve çok satılan kitaplardan biri haline gelmişti.

Tifo sebebiyle Frank, 15 yaşında Bergen-Belsen toplama kampında yaşamını yitirmişti.

Artı Gerçek