Texas’ta Beth Israel sinagogu cemaati, şabat ayini sırasında rehin alındı

Fort Worth, Teksas yakınlarındaki bir sinagogda düzenlenen ayin sırasında, cemaatin rehin alındığı yazıldı. Ayinin facebooktaki canlı yayını, öfkeli bir şekilde bağırmaya başlayan bir katılımcının “Bu işin sonunda can vereceğim” demesi ardından kesildi. Yerel polis kurtarma operasyonunun başladığını bildirdi.

ABC News muhabiri Aaron Katersky, şüphelinin hahamı ve cemaatten üç kişiyi sinagogda rehin aldığını yazdı: “Rehineci, silahlı olduğunu iddia ediyor ve kız kardeşinin New York’ta ABD ordusundan bir personeli öldürmeye teşebbüsten hüküm giyen Afia Siddiqui olduğunu söylüyor.”

One suspect has taken the rabbi and three others hostage at a synagogue in Colleyville, TX. The hostage-taker is claiming to be armed and says his sister is Aafia Siddiqui, who was convicted in New York of trying to kill US military personnel — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 15, 2022

Colleyville Polis Departmanı, Twitter’dan Beth İsrail cemaatinin adresinde SWAT operasyonu yürüttüklerini açıkladı.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area. — Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022

Ayinler bir süredir sinagogun Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyordu. Fort Worth Star gazetesinin Telegram üzerinden okurlarına geçtiği haberde, ayindeki kişileri rehin aldığı iddia edilen kişiyle polis arasında yaşanan diyaloğun duyulduğunu bildirdi.

Gazete, sinagogdaki ayinin canlı akışı sırasında öfkeli bir adamın bağırıp çağırmaya ve “din hakkında atıp tutmaya başladığının” duyulduğunu yazdı.

Habere göre inagog cemaatini rehin aldığı iddia edilen kişi sonrasında “bu işin sonunda can vereceğim” diye bağırdı

TEXAS SYNAGOGUE HOSTAGE DRAMA LIVE-STREAMED ONLINE, NOW CUT OUT – SUSPECT SAID WANTED TO TALK TO HIS SISTER, ALSO REPORTEDLY SAID HE’S “GOING TO DIE” (WARNING: DISTRESSING)#TEXAS #COLLEYVILLEPIC.TWITTER.COM/CWEDVZ0RC5— Newsistaan (@newsistaan) January 15, 2022

Yayın, mikrofona yakın birinin “Bir şeyler yapın. Bu adamın öldüğünü görmek istemiyorum.” demesinden kısa bir süre sonra kesildi.

Yerel gazetenin bildirdiğine göre rehin alan kişi, defalarca kız kardeşinden ve İslam’dan bahsetti ve küfür kullandı ve defalarca öleceğini düşündüğünü söyledi. Silahlı olup olmadığı anlaşılamadı.

https://serbestiyet.com/haberler/texasta-beth-israel-sinagogu-cemaati-sabat-ayini-sirasinda-rehin-alindi-81108/