Şair Razmig Davoyan hayatını kaybetti

Çağdaş Ermeni şiirinin en önemli temsilcilerinden Razmig Davoyan, 11 Ocak’ta hayata veda etti.

1940 yılında Spitak şehrinin Büyük Barni köyünde doğan şair, 1964’te Yerevan’daki Haçadur Abovyan Eğitim Fakültesi’nin tarih, dil ve edebiyat bölümünden mezun oldu. 1965 yılında Ermenistan’ın edebiyat gazetesi olarak kabul edilen ‘Kragan Tert’te şiir ve düzyazı bölümünün editörlüğüne getirildi. 1970’de diasporayla kültürel ilişkiler komitesinde başdanışman oldu. 1991-99 arasında Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği’nin Ermenistan’daki ofisini yönetti. 1994-96 arasındaysa Ermenistan Yazarlar Birliği Başkanlığı görevini üstlendi. 1993-2003 yılları arasında Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın danışmanlığını yaptı.

Razmig Davoyan yaşamı boyunca 40’ın üzerinde kitap yayınladı. Bunlardan birçoğu Rusça, Çekçe ve İngilizceye çevrildi. Odeon Yayınevi tarafından yayınlanan dünya edebiyatı antolojilerinde şiirleri yer aldı. 2005-2007 arasına Yerevan Belgesel Sinema Stüdyosu’nun müdürlüğünü, 2007’den 2018’e kadar da Ermenistan Devlet Televizyonu’nun (H1) genel müdür danışmanlığı görevinde bulundu. Pek çok ödüle layık görüldü.

Şairin ölümü üzerine Başbakan Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan taziye mesajları yayınladılar.

“Sayın Davoyan, çağdaş Ermeni edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biriydi. Onun yayınladığı 40’ın üzerindeki eser başka dillere de çevrilerek edebiyatımızın tanınırlığına yol açtı” ifadelerini kullanan Paşinyan, bu kayıptan ötürü üzüntülerini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Razmig Davoyan’ın yaratıcı çabalarını överek onun halkının kaderiyle yaşayan bir yurttaş olduğunu belirtti: “60 yıldan uzun bir süre onun kendine özgü ve çok yönlü edebi yaratıları insani duyarlılık ve yurttaşlık bilinciyle harmanlanmıştır.”

Agos