Karabük’te heyecanlandıran keşif

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde gün yüzüne çıkartılan Paflagonya Hadrianopolis antik kenti ile M.Ö. 6. yıllara dayandığı tahmin ediliyordu. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü Öğretim üyesi Dr. Yaşar Serkal Yıldırım ve ekibi ile Karabük il, ilçe ve köylerinde yaptığı yüzey araştırmasında bulduğu seramik parçaları ile ilin tarihinin günümüzden 6 bin yıl öncesine dayandığını ispatladı.

Karabük İli tarihi hakkında çok önemli eserlerin bulunduğunu belirten Öğretim üyesi Dr. Yıldırım; “2017 yılından itibaren il, ilçe ve köylerinde Kültür Bakanlığının verdiği ruhsatlar ile yüzey araştırması yapıyoruz. Her yıl belirli zamanlarda bu yüzey araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bu araştırmalarımız çerçevesinde Yenice ilçemizde de yürütürken, bölge açısından çok önemli sayılacak sonuçlara ulaştık. Orada yaptığı araştırmada M.Ö. 4 bin yıllara, günümüzden ise 6 bin yıla ait olduğu belirlenen bazı seramik parçaları bulduk.” şeklinde konuştu.

KARABÜK’ÜN TARİHİ 6 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bölgenin tarihi 6 bin yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Yıldırım; “Yenice ilçesinde yaptığımız yüzey araştırmasına en eski yerleşim yerinden birini bulduk. Bu alanda bulduğumuz seramik bulundular üzerinden yapılan araştırma sonucuna göre Geç Kalkolitik çağ, (Bakır çağı) yani günümüzden 6 bin yıl öncesine gittiği ortaya çıktı. Karabük’ün tarihinin gerek Hadrionapolis den çıkan ve kaya mezarlarından Bizans ve Roma dönemini biliyorduk, ama bu bulunan ve uzman kişiler tarafından inceleme sonunda tarihinin çok çok öncesine dayandığı ortaya çıktı. Bu buluntular bölgenin tarihi açısında da çok önemlidir, bölgenin tarihinin biliminden daha öncelere dayandığı somut delilerle ispatlanmış oldu. Yüzey ve arkeolojik kazılar çok önemli, biz araştırmalarımızı genişletip da güzel bulgulara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Aynı zaman da zaten tarihi ile ortaya çıkan Karabük, Safranbolu ve ilçeleri bu arkeolojik bulguların ortaya çıkarılması Karabük iline daha da bir değer katacaktır.” dedi.

BULUNAN SERAMİK PARÇALARI GÜNLÜK KULLANILAN KAPLARIN PARÇALARI

Bulunan seramik parçaları hakkında da bilgi veren Dr. Yıldırım; “Bulduğumuz seramik parçaları günlük kullanılan kap parçaları. Bizim bulduğumuz bu parçaları yüzeysel araştırmada bulduk. Yüzeyde bulduğumuz parçalar bize bu tarihi veriyor, eğer oralarda arkeolojik kazılar yapılsa belki daha da erken yani eskiye giden bulgulara ulaşa bilinir. Biz burada Bakanlığımızın, Üniversitemizin ve Valiliğimizin verdiği destek ile bu araştırmalarımızı genişletip bölge tarihine ve turizmine katkı vermek için tüm gayretimizle çalışacağız. Tabi burada özel kurumların bize vereceği destek çok önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

BU DÖNEMDE KÖYLERDEN KENTLERE GEÇİŞ OLDUĞU BİR DÖNEM

Geç Kalkolitik önem hakkında bilgi veren Dr. Yıldırım; “Bu dönem Neolitik dönemden Kalkolitik döneme geçen bir dönem. Artık Neolitik dönemden sonra Kalkolitik döneme geçilmiştir. Bu dönemin en önemli özelliği taş aletlerin yanı sıra bakırın da kullanılmaya başlanmasıdır. İkinci önemli özellik ise özgün desenli kapların üretilmesidir. Yerleşim alanları artmış, köylerin kentleşmeye doğru giden bir dönem. Bu dönem Tunç çağına kadar uzanan yani M.Ö. 3 bin 500-3 bin 250’li yıllara kadar uzan bir dönemi en azından bölgemize göre ifade ediyoruz. Bölgede zaten başka kentlerde bu bulgular bulunmuş ama bizim bölgemizde ilk defa bulunması hem bu kültürel uzantıyı göstermesi önemli hem de bölgenin tarihçesinin yerleşim alanının ne kadar eskiye dayandığını somut delilerle ortaya çıkması açısından çok çok önemli.” açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi