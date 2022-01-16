Diaspora baskısı süreci tıkar mı?

Türkiye ile Ermenistan’ın özel temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan’ın 14 Ocak’ta Moskova’daki ilk görüşmelerinde sağlanan olumlu atmosfer, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için başlatılan sürecin başarı ihtimali konusunda umuda neden oldu. Süreç, ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya’da tesis edilecek barış ortamı açısından da önem taşıyor. Uzmanlar, sürecin önündeki en önemli düğümü, Ermeni diasporasının oluşturacağı kaygısını taşıyor. AYDIN HASAN / Ankara Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık, Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Daha önceki yıllarda da iki taraf arasında görüşmeler yapıldıktan sonra Ermenistan tarafının davranışları ve sürekli gerek sözde soykırım gerekse de Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve Türkiye’den toprak talebinde bulunması nedeniyle fazla ilerleme kaydedilmemişti. Şimdi Karabağ’daki işgal sona erdi, dolayısıyla bir koşul ortadan kalkmış oldu. Ancak diğerleri? Yani Ermenistan tarafı sözde soykırım konusundaki iddialarından vazgeçti mi? Sanmıyorum. Zira Nisan geldiğinde yine aynı şekilde davranmaya devam edecekler. Sözde soykırım meselesi Ermeni lobisinin (diaspora) yaşam kaynağı adeta. Dolayısıyla Ermenistan iktidarı üzerine baskı kurmayı sürdürecektir.” ‘Umut verici buldum’ Azerbaycan ve Ermenistan konularında uzmanlığı ile tanınan akademisyen ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doçent Halil Özşavlı da şu değerlendirmeyi yaptı: “30 yıl aradan sonra yapılan bu görüşmeyi son derece umut verici buldum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2006’dan beri ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulundu. ‘Sözde soykırım iddialarını beraber araştıralım’ dedi. Fakat Ermenistan, buna hiçbir zaman yanaşmadı. Ermenistan, ekonomisi ve her şeyiyle Rusya’ya bağımlı bir devlet. Ermenistan’a, buğdayın bile yüzde 92’si Rusya’dan geliyor. Ermenistan, Rusya için önemli olan bir tampon bölgede. Diasporanın, iki kırmızı çizgisi var. Soykırım iddiaları ve toprak talepleri. Diaspora, Ermenistan’da yönetim üzerinde kamuoyu üzerinde soykırım iddialarından asla geri adım atılmaması için baskı kuruyor. Türkiye’nin, doğusundaki topraklarını Batı Ermenistan olarak niteliyor. Rusya, Ermenistan üzerindeki gücünü kullanırsa ve Ermenistan iddialarından vazgeçerse Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin tekrar tesis edilmesi için önemli adımların atılabileceğine inanıyorum. Türkiye’den yapılan bavul ticareti Ermeni halkı için önemli. Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi en çok Ermenistan’a yarayacak. Bu defa umudum daha fazla çünkü bir Karabağ sorunu yok önceki dönemde olduğu gibi. Süreci, soykırım iddiaları, Ermenistan’ın bu konudaki tutumu ve diasporanın baskısı tıkayabilir.” Milliyet Gazetesi