CHP’li Çeviköz: “İkili bir süreç yürütülmesi doğru olacaktır”

Emekli Büyükelçi ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz, özel temsilciler düzeyindeki görüşmeden CHP olarak memnuniyet duyduklarını ve Türkiye’nin tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden yana olduklarını kaydetti. Özel temsilcilerce yapılan ilk görüşme için Moskova’nın Ermenistan’ın talebiyle belirlendiğini işaret eden Çeviköz, geçmişte Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana gibi kentlerde görüşmeler yapıldığını belirterek “İki ülke ilişkilerinde Rusya etkisi izlenimi yaratılmaması için bundan sonraki görüşme yeri Moskova olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer üçüncü bir ülkede toplantı yapılması eğilimi olursa, bunun daha önce tercih edilmiş Viyana gibi daha bağımsız bir kent olması uygun olacaktır. Ama zannediyorum ki sonraki toplantı, ya Ermenistan’da ya da Türkiye’de olacaktır. Karşılıklı olarak Ermenistan ve Türkiye’de görüşmeler yapılırsa daha anlamlı olur” yorumunu yaptı.

Karabağ nedeniyle Paşinyan’ın zor durumda olduğunu ve Ermeni Diasporası’nın tepkisiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çeviköz, ancak “seçimlerden Ermenistan içerisinde güçlü bir destek almasıyla Paşinyan’ın buna güvenerek normalleşmeye girme imkanı bulduğunu” ifade etti. ABD’de Ermeni Diasporası’nın bir kısmının Paşinyan yönetimi üzerinde Türkiye’yle ilişkileri normalleştirmeme baskısı yapılabileceğini belirten Çeviköz, bu noktada “ABD yönetimi Ermeni diasporası tarafından olası engellemelere karşı olumlu bir rol oynayabilir m?” sorumuza karşılık ABD’nin bu şekilde konuya müdahil olamayacağını söyledi. Çeviköz, “Biliyorsunuz tam tersine ABD siyasetinde diaspora, yönetimler üzerinde baskı oluşturuyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın da 24 Nisan 2021 tarihindeki açıklamasında ‘soykırım’ kelimesini kullanması da oradaki Ermeni diasporasına başka türlü bir imkan verdi. Belki içeride böylesi bir gelişmeyi kaydetmiş olmayı ABD yönetimi üzerinde Türkiye aleyhinde daha fazla kullanmak isteyeceklerdir. Şu ana kadar özel temsilciler aracılığıyla yürütülecek Türkiye ile Ermenistan’ın normalleşme adımına, ABD’nin pek müdahil olduğu görüntüsü yok. Zaten iki ülkenin ikili bir süreç olarak yürütmesi daha doğru olacaktır” dedi.

Çeviköz, 1,5 saatlik ilk yüz yüze görüşme sonrasında her iki dışişleri bakanlığınca da aynı metinle açıklama yapıldığını da anımsatarak “Görüşme sırasında metin üzerinde de mutabakata varılmış ve her iki tarafça da aynı açıklama yapıldı. Birbirlerini üzecek söylem ve niyet içerisine girmedikleri mesajı verildi. Bu bir başlangıç ama sabırlı olmak lazım. İstikşafi görüşmeler zinciri olarak devam edecek” değerlendirmesini aktardı.

https://www.politikyol.com/chpli-cevikoz-ikili-bir-surec-yurutulmesi-dogru-olacaktir/