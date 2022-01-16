Bensiyon Pinto’ya Aşkenaz’da veda

BULUT YAMANDAĞ

Türk Yahudi Toplumu, ilk ve tek Onursal Başkanı olan Bensiyon Pinto’yu kaybetti. 85 yaşında ileri derece demans nedeniyle hayata gözlerini yuman Pinto, Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kovid-19’a yakalanan Hamambaşı Rak Hisak Haleva’nın çevrimiçi şekilde eşlik ettiği törene çok sayıda isim katıldı.

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, ileri derece demans nedeniyle tedavi gördüğü evinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Türk Yahudi Toplumu’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’mize ve Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç ve tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto’muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye’mize başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN PİNTO’YU UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun oğlu Benjamin Pinto’yu arayarak babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh’e de taziye mesajı gönderdi: “Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto’nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto’nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

AŞKENAZ’DA ACI VEDA

Pinto için bugün Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. 60 yıllık eşi Eti Ester Pinto, oğulları Benjamen Pinto ve Hayim Pinto’nun taziye dileklerini kabul ettiği törene Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Başbakan Tansu Çiller, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü tarihçi İlber Ortaylı Galatasaray Spor Kulübü Bakanı Burak Elmas ve çok sayıda isim katıldı.

ÇEVRİMİÇİ EŞLİK ETTİ

Kovid-19’a yakalanan Hamambaşı Rav İsak Haleva, Bensiyon Pinto’nun cenaze törenine katılmayı unutmadı. Haleva çevrimiçi şekilde eşlik ettiği törende Pinto’yu anıp onun için dua okudu. Bensiyon Pinto’nun naaşı, törenin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sabah Gazetesi