URFA’DA, ESKİ KİLİSE’DE SAZ, HALAY VE NEY KURSU

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Urfa’da 1861 yılına ait Süryani Reji Kilisesi, restore edilip kültür merkezine dönüştürüldükte çeşitli kurslar verilmeye başlandı. Adı Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezimize yapılan Kültür Merkezinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ney, bağlama ve yöresel halk oyunları eğitimleri aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi verdikleri kursalar için “Müzik, kültür, medeniyet hepsi bu şehirde” dedi.

https://www.urfadasin.com/urfa-da-eski-kilise-de-saz-halay-ve-ney-kursu