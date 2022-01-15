‘Hafıza Yetersiz – Hrant Dink İçin Bir Film’ yayında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, öldürülüşünün 15. yılı için Ümit Kıvanç’ın hazırladığı belgeselde, Dink’in Türkiye ve dünya hayali kendi sesinden aktarılıyor.

*Hrant Dink’in pasaportundaki fotoğrafı. (Filmden ekran görüntüsü)

Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç’ın hazırladığı “Hafıza Yetersiz – Hrant Dink İçin Bir Film” belgeseli, Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesi ve yönetmenin Vimeo ve Youtube hesaplarından gösterime açıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, katledilişinin 15. yılı için hazırlanan belgeselde, Dink’in Türkiye ve dünya hayali kendi sesinden aktarılıyor.

Hrant Dink Vakfı filmi şu sözlerle anlatıyor:

“Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi, Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor.

Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya; şu zor günlerde onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini bu filmde izleyebilirsiniz.

Ümit Kıvanç ise filmle ilgili şunları söylüyor:

“Hrant’ın sözü. Başına oturmaya cesaret edebilmem yıllar aldı. Dümdüz söylemeyi tercih edersek, kimi, neyi öldürdüğümüzün filmi bu. Ne anlatmaya çalışıyordu, bizi nereye çağırıyordu da duymak istemedik ya da davetini reddettik? Veya daha yumuşak ama daha derin ifade etmek istersek, ‘neyin kıymetini bilemedik’ filmi. Belgesel sinemaya katkı bakımından da iddiaları var.”

(AÖ)

bianet