Ermeni’yi seyyid yaptılar

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez.” diyerek Ermeni soyundan gelen birini seyyid yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez.” diyerek Ermeni soyundan gelen birini seyyid yaptı.

Ankara Masası TV’de katıldığı programda konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez. Alaşehir’de dedesinin türbesi var. Kureyşan aşiretinden.” dedi.

Peygamber soyundan değil Ermeni soyundan geliyor

Araştırmacı yazar Cemal Toptancı, Kılıçdaroğlunun soyuna dair Baran Dergisi’ne verdiği mülakatta şunları söylemişti:

“Şu anda Almanya’da yaşayan Dersim Ermenileri Derneği var. Bu derneğin başkanı olan kripto Ermeni Almanya’ya gitmeden önce Türkiye nüfusunda Selahattin Gültekin olarak kayıtlıydı. Fakat Ak Parti’nin azınlıklara tanımış olduğu haklar muvacehesi kapsamında birçok kripto Ermeni kendi asıl kimliklerini bölgede deklare ettiler. Almanya’da mukim olan Selahattin Gültekin Dersim Ermenileri Dernek Başkanı’dır ve şu andaki vaftiz ismi Miran Pirgiç’dir. Pirgiç’in beyanatlarında Kılıçdaroğlu’nun anne tarafından Ermeni olduğu söylenmektedir. Kılıçdaroğlu kendisinin de Ermeni olduğunu söylüyor ve neden kimliğini gizliyorsun diyor.

Agos gazetesinde yıllarca yazılar yazan Ermeni tarihçi Sarkis Seropyan, Kılıçdaroğlu’nun aşireti konusunda (Kureyşan aşireti, ki bu aşiret Orta Asya’dan gelen Türkmen aşiretidir.) Dersim aşiretlerindendir. 17. yy’da Celali isyanları başlamıştır. Munzur’un eteklerinde yaşayan Ermeni halklara da Urim şehrinden olmadıkları halde zulüm yaparlar.

Munzur’un eteklerinde bir de Dersimo isimli saygın bir Ermeni papazı yaşar. Bu papaz ve çevresi Osmanlı’ya karşı isyan eder ve yenilerek dağlara çekilir. Uzun seneler sonra Celali isyanları bastırıldıktan sonra ortalık yatışır ve papaz Dersimo avanesiyle birlikte başlarına bir yeşil sarık bağlarlar ve şehre inerler. Artık Dersimo’nun ismi Seyit Ali olur. Avanesi de Müslüman isimler takarlar kendilerine. Cumhuriyetin ilk kuruluşunda soyadı kanunu çıktığı zaman 200 bin Yahudi, 800 bin Ermeni Müslüman ismi almak suretiyle bugün siyasi ve birçok arenada yer almış durumdalar. İstanbul’da birçok zenginin ismi Müslüman ama hepsi Yahudi kökenli.

Dersimo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kureyşan aşiretinin başına geçer. Zaten o aşiret daha sonra deformasyona uğrar. Kureyşan aşireti Harzem’den göç eden Kızılbaş (Safevi tarikatı), Türkmen bir aşirettir; fakat sonra Ermeniler de bu aşiretin içerisinde yer bulur. Bu aşiret o günden sonra Osmanlı’ya sürekli isyan eder, hatta Ruslarla birlik olurlar. Ayrıca bu aşiret Kürtlerin de katilidir.”

https://www.barandergisi.net/siyaset/ermeniyi-seyyid-yaptilar-h14255.html