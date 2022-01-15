Baran Dergisi’nden ilginç iddia! ‘Ermeni’yi Seyyid yaptılar’

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV’de katıldığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seyyid” olduğunu iddia etti:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Umre’ye gittiğini, Peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez. Alaşehir’de dedesinin türbesi var. Kureyşan aşiretinden.

CHP’li Kaya’nın açıklamasını çok sert bir dille eleştiren Baran Dergisi, “CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez.’ diyerek Ermeni soyundan gelen birini seyyid yaptı.” ifadelerini kullandı.

Haberinde araştırmacı yazar Cemal Toptancı’nın açıklamasına yer veren Baran Dergisi, şunları yazdı:

https://www.yeniakit.com.tr/video/baran-dergisinden-cok-sert-elestiri-ermeniyi-seyyid-yaptilar-62302.html