Türkiye’nin İhmal Edilmiş Hazinelerinden Biri Olan ve Gizli Hristiyanların Yaşadığı Yer Santa Vadisi

Tarihi ve mimarisiyle dikkat çeken Santa Harabeleri, Ortodoks Hristiyanlar tarafından kurulmuş bir maden köyü. 1999’da ‘Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’ ilan edilen, 2020 yılının Ekim ayında ise restorasyon çalışmalarına başlanan Santa’nın güzelliğine kendinizi kaptırmamanız mümkün değil! Eğer tarihi yapıları seviyor ve ülke sınırları içinde yer alan güzellikleri keşfetmek istiyorsanız Santa Harabeleri tam da size göre!

Santa hala büyüleyici ve sizleri bekliyor.

Madencilik kasabası olarak inşa edilen Santa Harabeleri, Gümüşhane’ye 72, Trabzon‘a ise 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 17. yüzyılda Yanbolu Deresi’nin doğduğu vadilerle birbirinden ayrılmış olan üç ayrı yamaç üzerine inşa edilen köy, güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Günümüzde Dumanlı köyü adını alan bölge, toplam 7 mahalle ve 300 evden oluşuyor.

Gelin Santa’nın tarihine yakından bakalım!

1461 – 1476 yılları arasında, Fatih Sultan Mehmet döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’yle beraber fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına eklendi. 1500 – 1800 yıllarında en önemli madenci yerleşim yeri olan ve en parlak çağını yaşayan bölge, 1923 mübadelesi ile Ortodoks Hristiyan halkın Yunanistan’a göç ettirilmesiyle boşaltıldı. Mübadeleyle bölgeden gönderilen Santa’lılar 1924 yılında Yunanistan’da Santa’ya benzeyen bir yerde Nea Santa isimli yeni bir köy kurdular. Santa Harabeleri ise günümüzde sadece yaz aylarında yayla olarak kullanılıyor.

Madencilik, Santa’da birçok Ortodoks’a ev sahipliği yaptı.

Köyün ticari gelişiminde etkili olan madencilik, bölgenin pek çok Ortodoks göçü almasını sağladı. Mevcut demir ve kurşun ile birlikte gümüş madenleri de çıkarılarak işlendi. 16 ve 18. yüzyıllarda oldukça verimli şekilde işletilen madenler, halkın geçimini sağladı. Bölge önemli derece gelişerek ekonomik refaha erişti. Madenlerin iyi işletildiği dönemde Osmanlı Devleti bölge üzerinde ayrıcalıklar sağlamayı ihmal etmedi. Bu nedenlerle bölgeye yıllar içinde pek çok göç hareketi gerçekleşti.

Madencilik sona erince bölgede tarım ve hayvancılık ön plana çıktı.

Göçler madenlerin kapandığı, sosyal ve idari sorunların yaşanmaya başlandığı 18 ve 19. yüzyıla kadar sürdü. Madenlerin kapanmasından sonra bölge kapalı tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanan bir yerleşim yerine dönüştü. Tahıl, sebze ve rakıma uyum sağlayan armut, elma, erik gibi meyveler bölge halkı tarafından yetiştirilmeye başlandı.

Santa, yeşilliğin ortasındaki tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.

Köyün kurulduğu zamanlarda 9 ayrı mahalleden oluştuğu tahmin ediliyor. Ortodoks Hristiyanların yaşadığı bölge, taştan oluşan iki katlı konutlardan oluşuyor. Ayrıca her mahallede bir kilise, her sokakta bir çeşme ve bir okul görmek mümkün. Bölgede büyük çoğunluğu 19. yüzyıla ait, sanatsal değere sahip pek çok anıtsal, dini ve sivil mimari yapıları bulunuyor. En ulaşılabilir malzeme olan taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmiş evler de yer alıyor. Ancak hazine avcılarının ve doğa olaylarının sonucunda çok sayıdaki kiliseden sadece 5 tanesi günümüze kadar sağlam gelebildi. Harabe haline gelmiş olsa da 17. yüzyılın koşulları ve coğrafi sıkıntılar göz önüne alındığında yapılardan etkilenmemek mümkün değil!

https://onedio.com/haber/turkiye-nin-ihmal-edilmis-hazinelerinden-biri-olan-ve-gizli-hristiyanlarin-yasadigi-yer-santa-vadisi-1034239