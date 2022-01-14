Papa Françesko’dan Aşı Olun Çağrısı

Papa Françesko, Covid-19 aşıları hakkında asılsız iddiaları kınayarak, ulusal bağışıklık kazanma kampanyalarını destekledi ve sağlık hizmetini ahlaki bir zorunluluk olarak değerlendirdi.

Vatikan’a akredite olan yabancı diplomatlar için düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Papa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde tartışmalı hale gelen aşı talimatlarını destekledi. Altı sayfalık konuşmasının bir kısmını salgın dönemine ayıran Papa Françesko, ‘‘Etkili bir aşı kampanyasının yapıldığı yerlerde, hastalığın yayılma riskinin azaldığını fark ettik. Bu yüzden, genel nüfusu mümkün olduğunca aşılama çabası oldukça önemli. Maalesef, ideolojik ayrımların olduğu bir dünyada yaşadığımızı giderek daha fazla fark ediyoruz. İnsanlar genellikle asılsız bilgiler veya yetersiz belgelerle öne sürülen fikirlerden etkilenmektedir. Aşılar, sihirli bir şifa aracı değil, ancak hastalığın önlenmesi için en uygun çözümü temsil etmektedir’’ dedi.

Katolik Kilisesi’ne ve diğer Hristiyanlara seslenen Papa Françesko, sağlık hizmetinin ahlaki bir yükümlülük olduğunu söyledi. Aşı süreci tamamlanan Papa, bağışıklık kazanma ve önleyici tedbirler yoluyla genel nüfusun iyiliği için küresel bir siyasi anlaşma çağrısında bulundu. Aşıların yoksul ülkelere adil bir şekilde dağıtılması çağrısını yineleyen Papa, ayrıca her ülkenin mümkün olduğunca çok sayıda göçmeni kabul etmesi ve topluma uyumları konusunda sorumluluğun paylaşılması gerektiğini belirtti.

“COP26 Konferansı Yeterli Değil”

İklim değişikliği konusunda, geçen yıl Glasgow’da düzenlenen COP26 zirvesi sonuçlarının oldukça yetersiz olduğunu belirten Papa, Kasım ayında Mısır için planlanan COP27 zirvesinde atılacak adımların daha güçlü olacağını umduğunu söyledi. Papa Françesko, Lübnan, Ukrayna ve Myanmar gibi çatışmaların yaşandığı ülkeler için diyalog çağrısıyla birlikte nükleer silah bulundurma yasağı çağrısını yineledi.

Dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’ın 183 devletle diplomatik ilişkileri bulunuyor. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/papa-franceskodan-asi-olun-cagrisi/