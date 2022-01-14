Lavrov: Erdoğan’ın danışmanının sözleri hakkında Türkiye’den açıklama istedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunacağı yıllık basın toplantısı başladı. Lavrov’un basın toplantısı, Moskova’nın Batı’dan istediği güvenlik garantileri konusunda yapılan görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının hemen ardından düzenleniyor.

Rusya’nın talepleri, yasal bağlayıcılığı bulunan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlememesi, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhüt ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.

“Rusya, güvenlik garantisi teklifleri konusunda ABD ile NATO’dan madde madde, çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın, neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Fakat sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok” diyen Lavrov, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını söyledi. Sputnik’in aktardığına göre Lavrov, şöyle konuştu:

‘GERİ ÇEVRİLMESİ HALİNDE FARKLI ŞEKİLDE YANIT VEREBİLİRİZ’

“Güvenlik garantileri konusunda gelecek yanıtın belirleyicisi, Washington olacak, bu açık. ABD ile NATO’nun, güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın karşı taraftan gelecek yanıtı sonsuza dek beklemeyeceğini fark ettiğini düşünüyoruz. Tekliflerimizin reddedilmesi halinde durum değerlendirmesi yapıp durumu Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e rapor edeceğiz ve kendi güvenlik menfaatlerimiz doğrultusunda eylemlerimizi belirleyeceğiz.

“Rusya, güvenlik garantisi teklifleri konusunda ABD ile NATO’dan madde madde, çok detaylı bir yanıt bekliyor. Bu yanıtın, neyin uygun olduğu, neyin olmadığı ve bunların nedenlerini içermesini istiyoruz. Fakat sonsuza dek beklemeye niyetimiz de yok” diyen Lavrov, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını söyledi. Sputnik’in aktardığına göre Lavrov, şöyle konuştu:

‘GERİ ÇEVRİLMESİ HALİNDE FARKLI ŞEKİLDE YANIT VEREBİLİRİZ’

“Güvenlik garantileri konusunda gelecek yanıtın belirleyicisi, Washington olacak, bu açık. ABD ile NATO’nun, güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın karşı taraftan gelecek yanıtı sonsuza dek beklemeyeceğini fark ettiğini düşünüyoruz. Tekliflerimizin reddedilmesi halinde durum değerlendirmesi yapıp durumu Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e rapor edeceğiz ve kendi güvenlik menfaatlerimiz doğrultusunda eylemlerimizi belirleyeceğiz.

ABD ile NATO, Rusya’ya iletecekleri yanıt içine kendi tekliflerini ekleyebilir fakat kilit olan, her şeyin yazılı biçimde iletiliyor olması. Zira her şeyin karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesi çerçevesinde çözümlenmesini istiyoruz. (NATO’nun genişlemeyi durdurması maddesini de içeren güvenlik tekliflerinin) geri çevrilmesi halinde Rusya buna pek çok farklı şekilde yanıt verebilir.”

‘SABRIMIZIN SONU GELDİ’

Lavrov, ABD ile NATO’nun, Ukrayna’daki gerilimi bahane edip gelecek aylarda Rusya sınırları yakınlarına askeri güçlerini yığabileceklerine inanmak için sebepleri olduğunu kaydetti. Lavrov, Rusya’nın Batı ülkelerinin eylemlerine karşı sabrının tükendiğini belirtti: “Sabrımızın sonu geldi. Biliyorsunuz ki çok sabırlıyız. Çok uzun süre kendimizi tuttuk, artık bir şeylerin olma zamanı geldi. Şimdi artık teliflerimize somut olarak verilecek yanıtı bekliyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanı, NATO’nun Rusya’ya Ukrayna sınırı yakınındaki askeri güçlerini üslerine geri gönderme çağrısı yapmış olmasına ilişkin, “Amerikan, Kanadalı ve İngiliz güçleri sürekli olarak Rusya sınırları yakınına konuşlandırırken, NATO’nun Rusya’ya kendi askeri güçleri ile kendi toprakları üstünde ne yapacağını söylemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA TALEP ETTİK’

Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İhsan Şener’in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Kazakistan’da kullanılmasına ilişkin sözleri hakkında Türkiye’den açıklama talep ettiklerini belirtti. “Ankara’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarının biri, en hafif tabirle, anlaşılmayan bir açıklama yaparak Kazakistan’ın KGAÖ’yü davet etmesini kınadı. Türk meslektaşlarımızdan bunun ne anlamı geldiği konusunda açıklama talep ettik” diyen Lavrov, Türk ve Azeri resmi yetkililerden bu konuda ‘sinirli bir tepki’ görmediklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı, ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin parçası olarak Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin bugün Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Türkiye ve Ermenistan kendi özel temsilcilerini belirledi. Rusya, böyle bir anlaşmaya varılmasına yardımcı oldu ve bugün Moskova’da özel temsilcilerin ilk görüşmesinin gerçekleşiyor olmasından çok memnunuz. Bizim rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktı. Umuyorum ki bu başarılı olacak.” (Kaynak: Sputnik)

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/14/Lavrov-T%C3%BCrkiye/223454