İstanbul’da tarihi kiliselerin olduğu bölgede ahşap bina küle döndü! Yurttaşlardan itfaiye tepkisi

İstanbul Ayvansaray’da tarihi yapıların bulunduğu bölgede 2 katlı bina çıkan yangında kısa sürede küle döndü. Yurttaşlar itfaiye ekiplerine yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

GERÇEK GÜNDEM – MERVE ÇOBAN / İstanbul’un Fatih ilçesinde tarihi binaların ağırlıkta olduğu Balat’a yakınlığı ile bilinen ve Çukur dizisinin de çekişldiği Ayvansaray Mahallesi’nde Esnaf Loncası Sokak’ta ahşap binada yangın çıktı.

Elektrik tesisatının kısa devre yapması socunu çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda 2 katlı ahşap bina 15 dakikada adeta küle döndü.

16.20 sıralarında çıkan yangının ardından bölgede elektrikler kesildi. Çıkan yangın tarihi binaların ağırlıkta olduğu mahallede endişe yarattı.

Alevlerin yan binalara sıçraması ise korkuyu artırdı.

Ayvansaray Mahallesi’nde Aya Dimitri, Rum Kilisesi, Ayvansaray Panayia Balino Kilisesi, Panayia Vlaherna Ayazması Meryem Ana, Taksıarhi Rum Kilisesi başta olmak üzere Hristiyan yurttaşların ibadethaneleri bulunuyor.

YURTTAŞLARDAN İTFAİYEYE TEPKİ

Mahalle sakinleri ise itfaiyenin geç müdahale ettiğini ifade ederek tepki gösterdi.

İtfaiye aracında arıza olduğu ve tazyikli su sıkılamadığı mahalle sakinleri tarafından ifade edildi. Görgü tanıkları, “Diğer itfaiye aracı gelene kadar alevler diğer evlere sıçradı.” dedi.

Yurttaşlar, “İtfaiye hemen burada, bir türlü gelmediler. Tüm mahalle yanacak” ifadelerini kullandı.

Balat İtfaiye istasyonunun yalnızca 5 dakika mesafede olduğunu vurgulayan yurttaşlar tepkilerini sürdürdü.

BİNA KÜLE DÖNDÜ

2 katlı binanın kısa sürede küle döndüğü görüldü. İtfaiye ekiplerinin kontrol atlına aldığı yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangın anlarında bölgede kesilen elektriğin 20.15 sıralarında geldi. Yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/321774/istanbulda-tarihi-kiliselerin-oldugu-bolgede-ahsap-bina-kule-dondu-yurttaslardan-itfaiye-tepkisi