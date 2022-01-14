13-19 Ocak, Bakü’de Ermeni katliamının 32. yıldönümü

32 yıl önce, 1990 yılının 13-19 Ocak tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de onbinlerce Ermeniler gaddarca öldürüldü veya zorla yerlerinden edildi. Ermenilere karşı 6 gün süren katliam sonucundan, daha önce 250.000 Ermeni nüfüsa sahip olan şehirde hemen hemen hiç Ermeni kalmadı.

13-19 Ocak’ta Ermenilere karşı uygulanan katliam, Azerbaycan Halk Cephesi tarafından düzenlenmiş olup, Azerbaycan hükümetinin himayesinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan’da Ermenilere karşı tahammülsüzlük, henüz 1988-89 yıllarda ciddi derecede artmıştı. 13 Ocak 1990 tarihinde binlerce kişinin katıldığı bir mitingten sonra gruplara ayrılan kalabalık, önceden belirlenen adreslerdeki Ermeni evlerine akın ederek insanlara kendi evlerinde sopa ve bıçaklarla saldırmaya, dövmeye, öldürmeye, tecavüze, pencerelerden atmaya ve hatta sağ sağ yakmaya başladı. Tam 6 gün devam eden vahşete sessiz kalan Mihail Gorbaçov, ancak Azerbaycan’da Soveyt iktidarının güçsüzleşme tehlikesinin ortaya çıktığı 19 Ocak’ta ülkede olağanüstü hal rejimin ilan edilmesine dair bir kararname imzaladı.

Gerçek verilerin saklanması ve açıklanmaması nedeniyle, Bakü’de söz konusu günlerde öldürülen Ermenilerin tam sayısı bilinmezse de, farklı kaynaklara göre 1988-1990 yıllarında bu ülkede en az 500-600.000 Ermeni katledildi. Ermenilere karşı baskılar ve katliam, 1990 yılının Ocak ayından sonra da devam ederek en sonunda Bakü’nün tamamen Ermenisizleştirilmesine yol açtı.

Azerbaycan’ın inkarcı politikasına rağmen, 1990 yılında Bakü’de, daha önce (Şubat 1988) Sumgayıt’ta ve Kirovabad’da (Gence) Ermeni’lerin maruz kaldığı kıyım ve katliamlar, uluslararası kurum ve kuruluş tarafından kınandı.

Avrupa Parlamentosu da, 1988, 1990 ve 1991 yıllarında kabul ettiği kararlarla Ermenilere uygulanan katliamları kınadı.

Bu kararlar ile şahitlerin tanıklıkları, Azerbaycan’da Ermenilere karşı planlı operasyonların yürütüldüğünü, ve bu operasyonların hükümet tarafından desteklendiğini veya en azından bunlara izin verildiğini kanıtlıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/14/Bak%C3%BC-Ermeni-katliam%C4%B1/223396