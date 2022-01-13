Türkiye Yahudileri cemaatinin onursal başkanı Bensiyon Pinto hayatını kaybetti

Bensiyon Pinto, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu

Türkiye Yahudileri cemaatinin onursal başkanı Bensiyon Pinto, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Yahudi toplumunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Türkiye’mize ve Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç & tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto’muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye’mize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’mize & Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç & tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto’muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye’mize başsağlığı dileriz. ברוך דיין האמת 🕯 pic.twitter.com/yUPCT62RLQ — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) January 13, 2022

Anısına açılan internet sitesinde Pinto için şu bilgiler yer aldı:

Bensiyon Pinto, 8 Ekim 1936 tarihinde İstanbul’un Şişhane, Kuledibi semtinde dünyaya gelmiştir.

İlkokulu, Birinci Karma Musevi İlkokulu’nda, ortaokulu da Fransız Koleji Saint Benoit Lisesinde okumuş, askerliğini 1958’de Denizli’de tamamlamıştır. İş hayatına Karaköy Bankalar Caddesinde elektrik malzemesi ticareti ile başlamış ve iş yaşamını aynı alanda sanayici olarak sürdürmüştür.

Türk Yahudi Toplumundaki yöneticiliğine 1954 yılında başlamış, İstanbul Yıldırım Spor Kulübünün kurucularından biri olmuş; 1976’da Türk Yahudi Toplumunun merkezi olan Türkiye Hahambaşılığında, maliye bölümünün başına geçmiştir. 1979’da Hahambaşılık Müşavirlerinin Başkan vekilliğini yapmıştır. 1989 yılından 2003 yılına kadar muhtelif zamanlarda, toplam 10 yıl Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevinde bulunmuş, idarenin yapılandırılması ve toplumsal birlik ve bütünlüğünün yaşatılmasında için çok ciddi katkı sağlamış; Türk siyasetini yöneten ve yönlendiren isimlerle her zaman yakın ve samimi ilişkiler içinde olmuş; ülkemiz, bölgemiz ve dünyada barışın ve anlayışın hakim olması için her zaman gayret göstermiş; çalışmalarının tamamını, Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya doğru bir şekilde tanıtılması doğrultusunda yapmayı, yaşamı boyunca ilke edinmiştir.

Başkanlığından sonra, anılarını nehir söyleşi olarak anlatmış, yaşamının en önemli bölümleri, “Anlatmasam Olmazdı – Geniş Toplumda Yahudi Olmak” başlığı altında derlenmiş, 2008 yılında yayınlanmış, Almanca ve İngilizceye çevrilmiştir.

Türk Yahudi Toplumunun ilk ve tek Onursal Başkanı olan Bensiyon Pinto; Ester “Eti” Pinto ile evli, iki oğul ve dört torun sahibidir.

Independent Türkçe

Independent Turkce