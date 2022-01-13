Türkiye-Ermenistan arasında ilk görüşme yarın

Ermenistan ile Türkiye’nin özel temsilcilerinin ülkelerin ilişkilerinin normalleştirilmesi amaçlı ilk görüşmesi yarın Moskova’da yapılacak.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ülkelerin ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapacakları ilk görüşmenin yarın (14 Ocak’ta) Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşeceğini açıkladı.
Gazete Duvar’ın TASS ajansından aktardığına göre, bakanlık açıklamasında Ermenistan’ın ‘Türkiye’yle diplomatik ilişkileri tesis etmeyi ve diyaloğun sonucunda sınırların açılmasını umduğu’ belirtildi.
İki ülke, 2021’in son günlerinde ilişkilerde normalleşme yönünde bir adım atarak karşılıklı özel temsilci atamıştı. Aynı zamanda, İstanbul-Erivan arası uçuşların da şubat ayında başlaması bekleniyor.
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