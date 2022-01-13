Ermenistan temsilcisi BM İnsan Hakları Konseyi Başkan Yardımcısı seçildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 12 Ocak’ta 2022’de Cenevre’de yaptığı ilk toplantıda, Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Andranik Hovhannisyan, bir yıl süreyle İnsan Hakları Konseyi’nin Başkan Yardımcısı ve Büro üyesi olarak seçildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sıfatla, Ermenistan Büyükelçisi, İHK Bürosu ortaklarıyla birlikte, İHK oturumlarına başkanlık etmek de dahil olmak üzere, İHK organizasyonel ve operasyonel faaliyetlerinin uygulanmasına katılacak.

Ermenistan, 2020-2022’de üç yıllık bir süre için ilk kez İHK üyesi oldu.

ERMENİ HABER AJANSI