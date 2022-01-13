Dünya Bankası, 2022’de Ermenistan’da yüzde 4,8’lik ekonomik büyüme öngörüyor

Dünya Bankası, 2022’de Ermenistan’da yüzde 4.8 oranda ekonomik büyüme öngörüyor. Veriler Dünya Bankası’nın 2022 Ocak ayı Küresel Ekonomik vizyonlar raporunda yer almıştır.

Tahmine göre, 2023 yılında Ermenistan’da yüzde 5,4 oranda ekonomik büyüme bekleniyor.

Raporda, güvenilir özel tüketimin, istikrarlı bir yatırım ortamının iç talebi destekleyeceği ve 2023’te ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ifade ediliyor.

Tahmin, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, aşılanma sürecininilerlemesinin yanı sıra tüketici ve iş güveninin artmasından kaynaklanıyor.

Ermenistan Merkez Bankası 2022 için %5,3 ekonomik büyüme öngörüyor. Ermenistan’ın 2022 bütçesinde ise yıllık en az %7 ekonomik büyüme öngörüldü.

ERMENİ HABER AJANSI