Demirtaş için ‘Hesabı İmralı’dakine verecek’ demişti: CHP’li Engin Altay’dan ‘Erdoğan yeniden kanka olmuşsa demek…’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği “Şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek.” sözlerini değerlendirdi. Altay, “Erdoğan, nereden biliyorsun, kim söyledi? O koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir Erdoğan var. ‘Papaz elbisesi giyerim.’ diyen Erdoğan’ın İmralı ile yeniden kanka olmasını hiç yadırgamam.” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu’nda “Erdoğan hükümetinin Türkiye’nin insan hakları sicilini onlarca yıl geriye götürdüğü ve uluslararası insan hakları hukukunu açıkça hiçe saydığı” iddialarının yer aldığını ifade etti. Erdoğan’ın muhalefeti, “Türkiye’yi dünyaya şikayet etmekle” suçladığını söyleyen Altay, iktidarın insan haklarına, demokrasi ve anayasaya aykırı eylem, söylem ve icraatlarının Türkiye’yi insan haklarında küme düşürdüğünü belirtti. Türk Tabipleri Birliği’nden bir heyetin TBMM’ye ziyarette bulunduğunu bildiren Altay, Türkiye’nin Omicron varyantıyla beraber “istifa varyantı” yaşadığını söyledi. Doktorların yurt dışına gittiğin söyleyen Altay, TBMM Genel Kurulunda şu anda görüşülen kanun teklifine, doktor ve sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin düzenlemelerin eklenmesi çağrısında bulundu. “İMRALI İLE YENİDEN KANKA OLMUŞSA…” Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” sözlerine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, “İmralı ile yeniden kanka olmuşsa ancak böyle bir bilgiye ulaşabilir. Başka türlü böyle bir çatışma, iç çekişmenin Erdoğan’a intikal etmesi mümkün değil. Erdoğan, nereden biliyorsun, kim söyledi? O koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir Erdoğan var. ‘Papaz elbisesi giyerim.’ diyen Erdoğan’ın İmralı ile yeniden kanka olmasını hiç yadırgamam” ifadelerini kullandı. “IŞIK EVLERİNİN YERİNİ ALAN BİR YAPI ÖRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR” CHP’li Altay, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın öğrenci Enes Kara’nın yaşadığı yere ilişkin açıklamalarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Kaldığı yer yurt değildi, 3-4 öğrenci bir araya gelmiş öğrenci evi gibi kullanmışlar.’ diyor. Bunun, tam karşılığı şudur; iktidar partisinin grup başkanvekili vali ve kaymakamlara talimat veriyor, ‘kaçak yurtlara göz yumun’ diyor. Işık evlerinin yerini alan bir yapı örülmeye çalışılıyor. Işık evlerinin eseri 15 Temmuz hain kalkışmasıdır. 15 Temmuz hain kalkışmasında dahli olanların neredeyse tamamı ışık evlerinde yetiştirilmiştir. Şimdi ışık evleri yerine başka bir ev düzeneğini AK Parti ni inşa ediyor, merak ediyorum. Devlet himayesinde yeni bir ışık evleri sürecine Türkiye seyirci kalmamalıdır. Hiç seyirci kalmaması gereken öncelikle AK Parti’dir.” Türkiye’de özel, tarikat, cemaat ve kaçak yurtların bulunduğunu söyleyen Altay, AKP’nin bu yerlerde yaşanan trajedi konusunda üç maymunu oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Altay, “Bu yurtlarda taciz, tecavüz, cinayet, intihar var. Devlet yok. AK Parti, bu manzaranın sürdürülebilirliğini adeta teşvik ediyor. Cahit Özkan’ın dün yaptığı konuşma bunun açık bir delilidir. Bu kabul edilemez. Siyasetin görevi kamu vicdanını kanatmak değildir, ferahlatmaktır. Anlıyoruz ki bu kaçak, yasa dışı, denetimsiz yurtlar AK Parti için bir kazanım. Bizim için bir felaket. Ey valiler, kaymakamlar, bu kaçak yurtlara göz yumarsanız bunun vebali sizindir ve her vebalin bu dünyada da mahşerde de bir bedeli vardır” dedi. SOYLU’YA SERT SÖZLER: “SEN BİR MÜFTERİSİN” CHP Grup Başkanvekili Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dünkü konuşmasına ilişkin “Gene zırvalamış.” ifadesini kullandı. “Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda 524 öğrenciye terörist yaftası yapıştırdığını” ancak bunlardan hiçbirinin suçlu bulunmadığını belirten Altay, şöyle devam etti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) 557 terörist varmış. Süleyman Soylu, sen raf elması mısın? Terörist varsa kulağından tutup neden savcının önüne koymuyorsun? İstanbul ile ilgili saldırılarına devam ediyor. Soylu tarafından görevlendirilen İBB’de 8 müfettişe, ‘Delil üretin.’ diyor. ‘Sayın İmamoğlu’na kara çalarak, iftira atarak delil üretin.’ diyor. Tıpkı Ergenekon ve Balyoz’da olduğu gibi ‘sahte delillerle insanların hayatını karartın’ diyor. Soylu, dedikodu yapma, işini yap. Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ben ve arkadaşlarım dahil, ne biliyorsan, elinde ne belge varsa Cumhuriyet savcılarına vermezsen namertsin. Elinde belge olmadan konuşuyorsan, bence öyle, Boğaziçi’nde bunu gördük, sen bir müfterisin.” CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin TBMM Genel Kurulunda gündeme getirdiği Darphanenin bandrol ihalesine değinen Altay, söz konusu ihaleyi alan şirketin, aynı işi daha önce alan firmaya yaptırdığını ve 215 milyon lira kazanç elde ettiğini söyledi. Altay, “Bunun adı şerefsizliktir, vatan hainliğidir, yağmadır, soygundur, talandır. Bu topraklar bir Moğol, Timur, Haçlı istilasında böyle yağmalandı. Şimdi de bu haramiler tarafından Timur, Moğol, Haçlı gibi yağmalanıyor. Buna AK Parti gıkını çıkaramadı. O kişi, AK Parti gönüllüleri derneği kurmuş, masraf etmiş. Nereden çıkacak o masraf, bu kepazeliğe TBMM’nin ‘dur.’ diyememesini ibretle karşılıyorum. Bu, Yüce Divan’lık bir iştir” sözlerini sarf etti. “MİLLETVEKİLLERİNİN, ERDOĞAN’IN İCRAATLARINI SAVUNACAK HALİ YOK” Engin Altay, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP Kurultayı’nın ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna Altay, “Alınmış bir karar yok. Sayın Genel Başkanımız, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde bu kararın Parti Meclisinde tayin edilmesini istediği için hep beraber cumartesiyi bekleyeceğiz.” yanıtını verdi. Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir PKK’li teröristle çekilen fotoğraflarına ilişkin soru üzerine, hiçbir siyasetçi veya siyasi partinin, terör örgütleri veya teröristlerle ilişkisini kabul ve tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan’ın, “Seçim bölgelerinize gidip icraatlarımızı anlatın” sözlerine karşılık AK Parti milletvekillerinin bölgelerine ulaşma konusunda akaryakıt ve buralarda katıldıkları düğünlerde taktıkları altın fiyatlarından yakındığı iddialarının sorulduğu Altay, şunları söyledi: “Milletvekillerinin de bu TÜİK’in sakladığı hiper enflasyondan etkilenmemesi mümkün değil. Ama buradan ders çıkaracak Tayyip Erdoğan. Yaptığı zamlar bırak vatandaşı, milletvekilini bezdirmiş. Milletvekilleri, Erdoğan’ın zamlarını bahane edip sokağa gitmiyor. Çünkü milletvekillerinin sokağa çıkıp esnafa, köylüye, çiftçiye, işçiye, gence, öğrenciye, sağlık çalışanına Erdoğan’ın icraatlarını savunacak hali yok. Mazot parasını bahane etmesin. Milletvekili mazot parasından şikayet ederse, vatandaş ne yapsın? Zamdan önce sokaktalar mıydı? AK Parti milletvekilleri son seçimden sonra sokağa inmediler, inemezler. Bağcılar, Arnavutköy, Güngören AK Parti’nin en çok oy aldıkları ilçelerdendir. Ben sık sık gidiyorum. Trafiğe kapalı bir caddede esnafa ‘Hayırlı işler.’ desinler. Diyemezler. Milletin yüzüne bakacak yüzleri yok.” Öte yandan Altay’ın ardından kürsüye çıkan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, kamu-özel iş birliği projelerinin sözleşmelerinin dövizden TL’ye çevirebileceğini ancak iktidarın bu maddeyi işleme sokmadığını öne sürdü. Cumhuriyet Gazetesi