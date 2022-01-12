Mirzoyan, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Mirzoyan, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

11 Ocak’ta Amerikan tarafının inisiyatifiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle birbirlerini tebrik edip demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması gibi ortak değerlere dayanan Ermeni-Amerikan diyaloğunun gelişme dinamiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Her iki taraf da, Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının yetkisi altında barışçıl bir şekilde çözülmesinin ve bu alanda tam bir çalışmanın yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. Acilen çözülmesi gereken insani meseleler ele alındı.

Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın savaş esirlerinin serbest bırakılması, kayıpların akıbetinin açıklığa kavuşturulması, cesetlerin değişimi konularında ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosunun açıklamasının önemine vurgu yaptı.

Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından son zamanlarda ateşkes rejimi ihlalleri hakkında bilgi verdi ve durumu yatıştırmak için adım atılması çağrısında bulundu.

Taraflar Ermenistan ve Türkiye arasında diyalog sürecine de değindi.

Telefon görüşmesinde Kazakistan’daki durum da ele alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermeni tarafının konuyla ilgili tutumunu sundu. Taraflar, bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili diğer konulara da değindiler.

Ermenistan Kamu Radyosu