Hafıza Yetersiz’in ilk gösterimi yapıldı: ‘Hrant Dink’in ömür boyu savunduğu değerlerin hikayesi’

DUVAR – Hrant Dink, ölümünün 15’inci yılında “Hafıza Yetersiz” filmi ile anıldı. Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç tarafından tasarlanıp kurgulanan filmin ilk gösterimi bu akşam Cemal Reşit Rey’de yapıldı.

60 dakika süren belgesel filmde Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan sistemin nerelerde ‘hata verdiği’ gözler önüne seriliyor. Hrant Dink’in farklı dönemlerde yaptığı konuşmaları çeşitli görsellerle bir araya getiren belgeselde, Dink’in yaşadığı süre boyunca savunduğu değerler kendi sesinden, kendi sözüyle anlatılıyor.

Film gösteriminin ardından belgeselin yönetmeni Ümit Kıvanç, avukat Fethiye Çetin ve Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in yer aldığı bir söyleşi yapıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Hrant Dink Vakfı İletişim Koordinatörü Zeynep Sungur, belgeselin Hrant Dink’in yaşamı boyunca savunduğu değerleri bir araya getirdiği belirterek “Hrant Dink’in sözleri zamandan bağımsız” dedi.

Belgesel gösteriminin ardından konuşan Hrant Dink’in avukatı Fethiye Çetin, sözlerine “Yarayı gösteriyor Hrant, zira yara nereden açılmışsa çözüm için önce orayı görmek gerekir” ifadeleriyle başladı. Çetin, yaralarımızın yol açtığı devasa kaybın yasını birlikte tutmamız gerektiğini hatırlatarak “Hrant Dink’in en çok vurguladığı ve hepimize verdiği derslerden en önemlisi bu” diye konuştu.

Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç, Hafıza Yeter filminin en çok yapmak istediği işlerden biri olduğunu belirterek “Şu dünyadan gitmeden mutlaka yapmak istediğim şeydi” dedi.

Kıvanç, bu filmin kendisi için bir borç olduğunu ve Hrant Dink’e yakın insanlardan biri olarak onun konuşmalarını iyi aktaracağını düşündüğünü söyledi:

“Bunu Arat ve Delal’le çok konuştuk. Hrant, esasında yazmaktan çok konuşan bir insan. Sesiyle, jestleriyle, mimiğiyle Hrant bir bütün. Onu esas o zaman hissediyorduk. O etki öyle bir etkiydi. Onun canlı varlığı başka bir şeydi ve bu da ancak bir filmle aktarılabilirdi.”

Salgın döneminin bu fikri hızlandırdığını dile getiren Kıvanç, “Bunu yapmış olmaktan dolayı bir iç huzur duyuyorum” dedi.

Belgesel, yarın saat 20.00’den itibaren Hrant Dink Vakfı’nın web sitesi üzerinden çevrimiçi izlenebilecek.

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