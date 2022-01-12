Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan’da uzun yıllardır Ermeni karşıtlığı politikası yürütülüyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan’ın yaptığı provokasyonların asıl sebebi ve asıl kaynağının Azerbaycan yönetimi tarafından yürütülen Ermeni karşıtlığı ve düşmanlık propagandasının devlet politikası olduğunu belirtti.

Arman Tatoyan, “Bu karşılaştığım kadar birçok durumda retorik değil, uzun yıllardır uygulanan bir devlet politikasıdır” şeklinde konuştu. O, Artsakh’taki 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan’da Ermeni halkına yönelik nefretin arttığını Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın da gururla belirttiğini kaydetti.



Azerbaycanlı yetkililerin siyasi hayatının teminatı olduğu için Ermeni karşıtlığı politikasının sonu olmayacağını dile getiren Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan’ın kendi halkını Ermenilere karşı nefret içinde tutmasının halkı kendi sorunlarından uzaklaştırılmasına yönelik maksatlı bir politika olduğunu kaydetti. O, “Yaratılmış olan sistem, elbette insan hakları ve demokrasi sistemini tamamen ihlal etmektedir.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/12/Ermenistan-Ombudsman%C4%B1/223269