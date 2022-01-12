Erdoğan’ın, Ermeni Soykırımı’nı inkar eden lobicisi Serdar Kılıç kimdir?

11 Ocak’ta, Serdar Kılıç Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilcisi olarak görevinde onaylandı. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri, Türkiye’nin eski ABD, Japonya ve Lübnan büyükelçisi hakkında başka neler biliniyor? Sputnik Armenia haber ajansı Serdar Kılıç’ın kim olduğunu özetleyen bir makale yayınladı.

Kılıç, 40 yıllık deneyime sahip bir Türk diplomattır. 1984’ten beri Dışişleri Bakanlığı’nda çalışıyor, bu yapıda kilit görevlerde bulundu, NATO ilişkileri departmanına başkanlık etti, Lübnan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçisi oldu. 2010-2012 yılları arasında Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi.

Kılıç, Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alıyor ve Türkiye’nin siyasi çevrelerinde en zorlu müzakereleri yürütebilecek bir “kriz yöneticisi” olarak anılıyor. Erdoğan’ın Ermenistan ile ilişkiler kurmak için onu seçmesi tesadüf değil.

Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi olarak görev yaptığı son 7 yılda Kılıç, kendisini Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına karşı mücadeleye adadı. Ayrıca Türkiye’nin ABD Büyükelçisi görevine 2014 yılında, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü arifesinde atanmıştır. Türkiye’de deneyimli bu diplomatın ABD Başkanı’nın “Ermeni Soykırımı” teriminin kullanmasını engellebileceğini düşünülüyordu. Bu yıllarda Kılıç, Türk lobi yapılarını mümkün olan her şekilde desteklemiştir.

Özellikle 2014 yılında Amerikan Yahudi Komitesi’nin 1915 olaylarının tanınmasını talep eden çağrısına Kılıç çok sert tepki gösterdi. Komite başkanı David Harris’e yazdığı bir mektupta, bu girişimi “haksız, saldırgan, gerçeklikten kopuk” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı Joe Biden’ın Soykırım’ın bir sonraki yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamayı bir iç siyasi oyunun parçası olarak tanımladı.

Serdar Kılıç ABD Başkanı’nın 24 Nisan 2021’de “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandığı açıklamasının başarısız, kabul edilemez olduğunu da dile getirdi.

Kılıç ailesi, 1960’lardan bu yana Türk siyasetinde en etkili ailelerden biri olarak kabul ediliyor. Özel Elçi’nin babası İlyas Kılıç, memleketi Samsun’dan Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi’nden 20 yıl Milletvekili olmuş. Diplomatın kardeşi Sinan Kılıç, uzun süredir Recep Tayyip Erdoğan’ın özel doktoruydu. Kuzeni Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanıydı. Şu an milletvekilidir ve Recep Tayip Erdoğan’ın güvendiği insanlardan biridir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/12/Erdo%C4%9Fan-Serdar-K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/223243