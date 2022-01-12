Bakan Akar’dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’a başsağlığı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’a Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit düşen Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Kelbecer’de Ermenistan ordusunun ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Akar, taziye dileklerini iletti.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın saldırgan tutumuna tepki gösteren Akar, Türkiye’nin her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında durduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olacağını vurguladı.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-akardan-azerbaycan-savunma-bakani-hasanova-bassagligi-644406.html