Тiflis’te Parajanov’a adanan anma-gecesi düzenlendi (Video)

Dünyaca meşhur Ermeni yönetmen Sergey Parajanov’a adanan bir başka anma gecesi de Tiflis Sakrebulo binasında düzenlendi.

Alik medya’nın bildirdiğine göre bu etkinlik, “Gürcistan Ermenileri Birliği” ve Tiflis Belediye Binası girişimiyle düzenlendi.

Sergiye, yönetmeni yakından tanıyan ve onunla çalışan çok sayıda konuk ve kültürel aktivist davet edildi.

Etkinlikte yedincisi düzenlenen Parajanov resim yarışması özetlendi ve kazananların isimleri takdim edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/12/%D0%A2iflis-Parajanov/223235