Sınırda çatışma: İki Ermenistan, bir Azerbaycan askeri öldü

Ermenistan ve Azerbaycan makamları bugün sınır hattında çatışma çıktığını açıkladı. İki taraf da birbirini suçlarken, Ermenistan iki askerin, Azerbaycan da bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, 11 Ocak günü akşam 17:30 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan-Azerbaycan temas hattının doğu kesiminde yer alan Ermeni mevzilerine top ve insansız hava araçlarıyla ateş etti.

Açıklamaya göre er Arthur Mkhitaryan (2002 doğumlu) ve astsubay çavuş Rudik Gharibyan (2002 doğumlu) hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre iki asker de yaralandı, bu askerlerin hayati tehlikeleri yok.

Bakanlık saat 21:00 itibariyle sınırda durumun sakin olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uzun süredir görev yapan Azerbaycanlı asker Nazarov Ayaz Azeroğlu’nun öğleden sonra Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer bölgesi istikametinde öldürüldüğünü açıkladı.



Bakanlık, olayın “Ermeni silahlı kuvvetlerinin kışkırtması sonucu” gerçekleştiğini söyledi.

Bu, son iki ayda sınırda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında yaşanan ilk ciddi çatışma. 16 Kasım’daki son ateşkes ihlali sonucunda Ermenistan tarafında 6 asker hayatını kaybetmiş, 32 asker esir alınmıştı. Azerbaycan tarafında ise 7 asker hayatını kaybetmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26638/sinirda-catisma-iki-ermenistan-bir-azerbaycan-askeri-oldu