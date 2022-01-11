Sevan Nişanyan: Ermenistan yerine Antarktika’ya gitsem daha rahat ederim

Türkiye’ye dönmek istediğini açıklayan Nişanyan, ‘Benim üç yetişkin çocuğum Türkiye’de. Şirince’de yılların emeğiyle oluşturduğum bir dünya var. Dönsem hiç şikayetçi olmam’ dedi.

Dil bilimci Sevan Nişanyan, Ermenistan yerine Antarktika’ya giderse daha rahat olacağını söyledi. Türkiye’ye geri dönmek istediğini dile getiren Nişanyan, “Bugünkü noktada pek mümkün görünmüyor. Daha doğrusu olay hükümetin iyi niyetine ve kararına bağlı olan bir şey. Fakat ben de o köprüleri yıkmak için 6 senedir elimden geleni yapmış olduğum için çok da orda bir şey talep edecek yüzüm yok.” diye konuştu.

Dil bilimci ve tarihçi Sevan Nişanyan, Yunanistan’da gözaltına alınıp daha sonra ülkeyi terk etmesini istenmesinin ardından yaşadıklarına dair Ahval’e konuştu.

Sevan Nişanyan’ın Ahval’e yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

Yunanistan’da kalmak ister miyim bilmiyorum. Eşim Yunan vatandaşı, çok yakın bir aileyiz. günde 24 saatimiz beraber geçiyor. Hayatımda ilk kez bu yaşımda gerçekten iyi bir eşin nimet olduğuna kavuştum. o ayrılacak mı ülkeden bilmiyorum.

Ermenistan’a bir süre gideceğim. Ermenistan devletine bir minnet borcum var. Büyük bir özveriyle bu konuda yardımda bulunmaya çalıştılar. Ermenistan’da çok büyük dostlar var. bu yaşta yeni bir ülkede hayat kurmak zor geliyor. Öyle bir şey ki Ermenistan’a gittiğim zaman manevi borçlarla kimlik taahhütleriyle yüzyüze gelmek zorundayım. Oraya gideceğime Antartktika’ya gitsem belki daha rahat ederim.

Benim üç yetişkin çocuğum Türkiye’de. Şirince’de yılların emeğiyle oluşturduğum bir dünya var.

Bunlar hayatımın bir parçası oraya dönmeyi isterim. Dönsem hiç şikayetçi olmam.

Bugünkü noktada pek mümkün görünmüyor. Daha doğrusu olay hükümetin iyi niyetine ve kararına bağlı olan bir şey. Fakat ben de o köprüleri yıkmak için 6 senedir elimden geleni yapmış olduğum için çok da orda bir şey talep edecek yüzüm yok.

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