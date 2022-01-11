Papa Francis iptal kültüründen şikâyetçi: “İfade özgürlüğüne yer bırakmayan bir ideolojik kolonizasyon”

Papa Francis, Pazartesi günü Vatikan’da yaptığı bir konuşmada iptal kültürünü kınadı ve tehlikeli olarak nitelendirdi. AB’de geçtiğimiz aylarda gündem olan “Christmas” yerine “tatil sezonu” deme tartışmasına üstü kapalı atıfta bulunan ruhani lider, “İptal kültürü birçok daireyi ve kamu kurumunu işgal etmiş halde. Çeşitliliği savunma kisvesi altında tüm kimlik duygusu iptal edilmeye çalışılıyor” dedi.

183 ülkeden diplomatlara hitaben yaptığı konuşmasında Papa’nın asıl gündeminde Covid-19 aşıları hakkındaki “temelsiz” bilgiler, sağlık hizmetinin ahlaki zorunluluğu gibi konular vardı.

Konuşmasında iptal kültürüne de değinen Francis, bu kavramı “tek yönlü düşünme biçimi” ve tarihi yeniden yazma girişimi” olarak niteledi:

“İfade özgürlüğüne yer bırakmayan bir ideolojik kolonizasyon biçimi. İptal kültürü birçok daireyi ve kamu kurumunu işgal etmiş halde. İnsanlığın doğal temellerini ve kimliği oluşturan kültürel kökleri reddeden bir zihniyet gündemi ve ajandaları giderek daha fazla belirler hale geldi.”

“Christmas’ı iptal etme” tartışmasına üstü kapalı cevap

Avrupa Komisyonunda geçtiğimiz Kasım ayında gündeme gelen ve Christmas yerine “tatil sezonu” ifadesini kullanmayı teşvik eden bir kurum içi yazışma muhafazakâr politikacıların tepkisini çekmiş, İtalyan dergisi Giornale’de çıkan “Christmas’ı da iptal kültürüne kurban edecekler” başlıklı makale tartışma konusu olmuştu.

Eleştirilere cevap veren AB Komisyonu üyesi Helena Dalli, “Amacımız Avrupa kültürünün çeşitliliğini göstermek ve Avrupa komisyonunun hayatın her alanına yönelik kapsayıcı yapısını sergilemekti” demişti.

İsim vermeden bu tartışmaya da atıfta bulunan Papa, iptal kültürünü “Çeşitliliği savunma kisvesi altında tüm kimlik duygusunu iptal etmek”le suçladı:

“Diplomasi gerçek anlamda kapsayıcılıktır; hassasiyet ve farklılıkları iptal etmek değil, bunu kutlamaktır.”

Serbestiyet