“Merkel Göç ve Uyum Vakfı Kurulsun”

Almanya’da hristiyan demokratlar, eski Başbakan ve Genel Başkan Angela Merkel’in hizmetlerinin onurlandırılması için Merkel Göç ve Uyum Vakfı kurulmasını istedi.Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, 2014-2015 yılları arasında özellikle Suriyeli milyonlarca mülteciyi kabul ederek büyük takdir toplamıştı.

Almanya’da, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) eski Genel Başkanı ve Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in Almanya’ya yaptığı hizmetler ve başarılı mülteci politikalarının onurlandırılması istendi. Merkel’in özellikle göçmenler krizini başarıyla yönetmiş olması dolayısıyla Angela Merkel Göçmen ve Uyum Vakfı’nın kurulmasını isteyen CDU yöneticileri, ayrıca, Merkel’in adının parti Genel Merkez’inde bir odaya verilmesini de önerdi.

CDU Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanı Sven Schulze, partinin Friedrich Merz yönetiminde seçilecek olan yeni merkez yürütme kurulunun ilk görevinin, Merkel’in hizmetlerinin takdir edildiğini ve onurlandırıldığını gösteren bir çalışma olması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dennis Radtke ise Merkel’in hizmetlerinin nasıl onurlandırılacağına dair somut bir öneri getirdi. Radtke “Angela Merkel Göç ve Uyum Vakfı” kurulmasını önerdi.

Angela Merkel, Almanya’da 16 yıl boyunca başbakanlık yapmış ve tüm kesimlerin takdirlerini toplamıştı.

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