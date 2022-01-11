MEDENİ ÜLKELERİN DİN EĞİTİMDEN HABERSİZ CAHİLLİKLE,İSLAM DEĞİL YAHUDİ İLAHİYATÇISI!!!

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ALİ GENÇ

Bu yapılanları demokrasi ve kalkınmışlık seviyesi yüksek olan hiçbir ülkedeki siyasetçide Akademisyende kesinlikle yapmaz.!!!

Amma hangi akla hizmettir bilinmez havasını soluyup, suyunu içip ekmeğini yediği ve oy ’unu vererek kendisini Milletvekili yapan nüfusunun %99.5’ğu Müslüman kendi ülkesinin insanlarının kutsal kitabına karşı olan.

Bunu ise bizatihi Kutsal kitabının öğretilmesinin “Orta Çağ zihniyeti(!) olduğunu belirterek dışa vuran siyasetçi Ziya Paşanın kelime anlamı ”Yanlış da olsa, işine geleni söyleyip, yapmak ve çevreye karşı “yüzsüzce” davranarak, diğerlerinin “gerçeği anlamadığını” sanıyor.

Söylediklerine kılıf uydurmak için ise “Herkesi köre alemi sersem mi sanırsın.” sözündeki gibi kalkınmış ve demokrasi seviyeleri yönünden dünyanın en ilerileri olan ülkelerde böyle bir eğitimin olmadığını!!! belirtmesi Özrünün kabahatinden büyük olması dışında hiçbir mana ifade etmeyen lakırtıdır.!!!

ÖZER’İN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ AVRUPADA DİNİ EĞİTİMİ 2.5 YAŞINDA RAHİPLERLE/RAHİBELER VERİYOR

CHP’li Özgür Özel’in demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkenin Sosyal Demokratları başta olmak üzere hiçbir siyasetçisinin sarf etmeyeceği Türkiyedeki 4-6 yaş arası çocukların Kur’ân’la tanıştırılmasının hem de bu konuda yani dini eğitimi vermekte dahil dini meseleler konusunda Anayasa ile görevlendirilen Diyanet İşleri başkanlığının görevini yapmasının kendisince yanlışlığını belirtmek için örnek gösterip Orta Çağ zihniyeti” diye tanımlamasında Model olarak gösterilen Avrupa’da ise din eğitimi bazı ülkelerde 2,5 yaşında başlatılıyor.

Avrupa ve Amerika kıtası başta olmak üzere Asya ve Afrika’nın onlarca ülkesindeki Hıristiyan ve Müslümanların küçük çocuklarına dini eğitim veren ülkelerden bu yazımda birkaçını aşağıda sunuyorum;

Belçika’da 2,5-6 yaş arası çocuklara, öğretmenler koordinesinde papaz ve rahibeler ders veriyor.

Almanya’da 3-6 yaş grubunun yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alıyor.

Finlandiya’da küçüklere “Tanrıya sadakat ve şükran” öğretiliyor. İngiltere’de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirliyor.



FOTOĞRAF ALTI: Avrupa ülkelerinde Rahibi gözetiminde dini eğitim verilen küçük kız çocukları.

İngiltere’de dini kuruluşlarca açılan okullar, eğitim sisteminde önemli bir yere sahip.

Kiliseler tarafından açılan ve işletilen bu okulların oranı toplam okulların yüzde 33’ünü oluşturuyor, bu okullar aynı zamanda finansal olarak devlet tarafından destekleniyor.

Bu okullar ulusal müfredatı takip etmekle birlikte din eğitimi konusunda kiliseler tarafından hazırlanan müfredatı uyguluyor.

Okul öncesi öğrencileri okulda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu dua, kilise ziyareti gibi ortak etkinliklerin tamamına katılıyor.

Bu okulların din eğitimi müfredatı İngiltere kilisesi tarafından ilkokullara yönelik hazırlanan din eğitimi programında okul öncesi için belirtiliyor.

ÖZEL CEZA ALMAZİSE KILIÇDAROĞLU’NUN DİNİ EĞİTİME KARIŞILMAZ”SÖZÜNÜN HÜKMÜ YOKTUR!!!

Nüfusunun %99.5’unu Müslümanların oluşturan milletimizin kutsal kitabının öğretilmesinin partisinin gurup başkan vekili tarafından çağ dışı eğitim olduğunun belirtilmesi CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu’na sorulduğunda kimsenin dini eğitimine karışlamayacağını söylemesi yerinde ve doğru bir açıklamadır.

Açıklaması doğru olmasına rağmen bu hakareti yapanın ibretlik caydırıcı şekilde cezalandırılmaması halinde genel başkanın tepkisi yok hükmünden öteye geçemez.!!!

HİÇ BİR MÜSLÜMAN KURAN AYETLERİNİ İNKAR EDEREK HZ. MERYEM ANAMIZA İFFETSİZ DİYEMEYCEĞİNDEN BUNU SÖYLEYEN AKADEMİSYEN HADDİ AŞTIĞINDAN CEZALANDIRILMALI!!!

Yüce kitabımız Kuranı Kerimde başta 98 ay etli Meryem suresi olmak üzere kendisinin masumiyeti konusunda;

Çocuğu doğurunca demişti ki: “Rabbim! Ben kız çocuk doğurdum.

-Allah, onun doğurduğunu en iyi bilendir- Erkek, kız çocuk gibi değildir. Şüphesiz ki onu, ‘Meryem’ diye isimlendirdim. Onu ve zürriyetini taşlanmış/kovulmuş şeytandan sana sığındırırım.” (3/Âl-i İmran 36)

Rabbi (onun adağını) güzel bir şekilde kabul etti ve (bir bitkinin yetişmesi gibi) onu güzelce büyüttü. (Onun bakımını üstlenmek için yarışan din adamlarına rağmen Allah) Zekeriyya’yı ondan sorumlu kıldı.

Zekeriyya her ne zaman Meryem’in yanına mihraba girdiyse (yanına Zekeriyya dışında kimse girmiyor ve Meryem bulunduğu yerden çıkmıyor olmasına rağmen) onun yanında yiyecek bulurdu. Dedi ki: “Meryem! Sana bu (yiyecek) nereden geldi?” Dedi ki: “Bu, Allah’ın katındandır. Allah, dilediğini hesapsız/sınırsız rızıklandırır.” (3/Âl-i İmran 37)

İffetini koruyan (Meryem’e) ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu âlemlere ayet kıldık. (21/Enbiyâ 91)”

İffetli ve temiz olduğu Mevla’mız tarafından Kuranı Kerimde belirtilen Hz. Meryem annemiz için bu milletin ödediği vergilerle okuyup öğretim görevlisi olan 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa haddini aşan bir ses sosyal medyaya düştü!!!

Kısa’ nın sosyal medyada yayılan ses kaydında Kuranı Kerimde iffeti ve samimiyeti övülen Meryem annemize iffetsiz demesi Kuran ayetlerini inkarla dinden çıkmasının yanında Müslümanların kutsalına hakaret etmesi de asla ve kata kabul edilemez .

İnananların yetkililerden beklentisi Kuranı Kerimin çocuklarımıza öğretilmesini Orta çağ zihniyeti olarak belirten Özgür Özel ile İffet abidesi olan Hz. Meryem annemize hakaret eden Dr. Cihad Kısa’nın en şiddetli şekilde hem idari hem de hukuk kurumları tarafından cezalandırılmasıdır.

AKSARAY MİLLİ İRADE PLATFORMU TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASIYLA ÖZGÜR ÖZEL KINANDI!

Cuma Namazı çıkışı Ulu Camii önünde Aksaray Milli İrade Platformu adına yapılan basın açıklamasında “4-6 yaş Kuran Kurslarına ortaçağ zihniyeti diyerek hakaret eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özeli bu cahil hadsizliğinden dolayı şiddetle kınıyoruz.

İNSANLIĞIN GELECEĞİ MANEVİ TEMELLER ÜZERİNE KURULMALIDIR.

İnsanlığın bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemesine etki eden çağdaş ilimlerle birlikte çocuklarımızın ahlaki gelişimine katkı sağlayacak, vatanına, milletine, devletine bağlı, insani değerler taşıyan bireyler olmasına yardımcı olacak değerleri de öğrenmeleri gerekmektedir.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Hadis’ini hayatlarına tatbik etmek isteyen aziz milletimiz, “Ağaç yaşken eğilir.” düsturuyla güzel ahlakı ve dinimizin temel vecibelerini, çocuklarının öğrenmesini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara büyük bir teveccüh göstermektedir.

Özgür Özel’in ilkokul öncesi Diyanetin açtığı Kuran Kursu eğitimine verdiği tenkîdi şiddetle kınıyoruz ve Kuran eğitiminden çoluk çocuğun ancak müspet yönde etkileneceğini beyan eden Diyanet İşleri Başkanlığımızı destekliyoruz.” denildi.

Ülkemizin nüfusunun %99.5’u oluşturan Müslümanlar arasında infial oluşturarak karmaşaya sebep olmak isteyenlere fırsat verilmemesi için bunu yapanların medeni hukuk içinde en ağır şekilde cezalandırılmaları dileğiyle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

https://www.sultanhanigazetesi.com/yazarlar/ali-genc/medeni-ulkelerin-din-egitimden-habersiz-cahillikle-islam-degil-yahudi-ilahiyatcisi/4400/