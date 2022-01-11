‘Kulüp’ dizisini bir solukta bitirenlere, aynı tatta 4 dizi önerisi

Başrollerinde Salih Bademci, Gökçe Bahadır ve Barış Arduç’un yer aldığı Netflix’in Türk dizisi Kulüp, 2. sezonuyla sosyal medyaya damga vurdu. Yapım, 1950’li yıllarda İstanbul’da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel’in hayatı çevresinde gelişen olaylara ışığında gelişiyor. İşte, dizinin konusu beğenen ve bir solukta bitirip benzer dizi arayışına geçenler için 4 dizi önerisi…

Netflix’te yayınlanan “Kulüp” isimli dizi, ikinci sezonuyla seyirciyle buluştu. Ana karakteri Matilda üzerinden Sefarad Yahudilerinin hayatına, bugün artık çok az konuşanın kaldığı Ladino diline ve Varlık Vergisi‘nin Yahudiler üzerindeki yok edici etkisine ışık tutan Kulüp, ikinci sezonunda bu kez 6-7 Eylül Pogromu‘nu işliyor.

Kulüp ilk sezonunda Türkiye toplumuna, “Matilda’nın ve bugün Türkiye’deki Yahudilerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde etkileyen Varlık Vergisi’nden ne kadar haberdarız?” sorusunu yöneltmişti. İkinci sezonuyla bu kez İstanbullu Rumların bir gecede yapılan saldırıyla hayatlarının nasıl değiştiğini, Rum kadınların, tüccar ve esnafın canlarının, mallarının ve mülklerinin nasıl talan edildiğini gösteriyor.

Dizinin yeni sezonu sosyal medyaya damga vururken; bazıları şimdiden yeni dizi arayışlarına başladı bile.

İşte, Kulüp’ü bir solukta bitirenler için 4 dizi önerisi daha…

BACK TO LIFE

Haber Global’in aktardığına göre, Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Matilda’nın hapisten çıkmasıyla birlikte tüm zorluklarla mücadele etmesi gerekiyorsa, Britanya usulü kara komedi Back to Life dizisinin ana karakteri Miri’nin de 18 yıllık ceza sonrası yaşamı, karanlık bir hal alıyor.

Ancak ‘Episodes’ ve ‘Breeders’ gibi yapımlarla adını duyuran Daisy Haggard’ın hem yazıp hem de başrolünü üstlendiği Back to Life dizisi, mizahi detaylarla karşımıza çıkıyor.

PARENTHOOD

Kulüp dizisinde, Matilda’nın kızı Raşel için İsrail’e dönüş biletini kullanmaktan vazgeçen fedakar ebeveyn modelinin bir benzeri, Parenthood dizisinde de yaşanmıştı.

Kadrosunda Peter Krause, Lauren Graham, Michael B. Jordan, Miles Heizer, Jonathan Tucker gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu yapım, büyük bir aile içerisinde olup bitenleri anlatıyor.

HARLOTS

Kulüp’te anlatılan kadınların hikayesi dizinin başarısının sırrı olarak da gösteriliyor.

yüzyıl Londra’sında geçen Harlots, hayatlarını seks işçiliği yaparak idame ettiren kadınları konu alıyor. Harlots, aslında tarihin kadınlar için hiç değişmediğini ve erkek egemen baskının her daim varlığını sürdürdüğünü hatırlatıyor.

POSE

Kulüp dizisinde herkesin ilgisi çeken konulardan biri de ‘kendi aileni yaratma’ olayı. Bunun en iyi örneklerinden biri geçmiş nesli konu alan ve üç sezonluk macerasını tamamlayan Pose dizisinde de karşımıza çıkıyor.

Cumhuriyet Gazetesi