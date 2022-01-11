Kıraathane’nin Forti Barokas ile Ladino Tiyatro Etkinliği

Uzun yıllardır Ladino tiyatro oyunları yazan Forti Barokas, yarın akşam Kıraathane:İstanbul Edebiyat Evi‘nin konuğu oluyor. Youtube’dan canlı yayınlacak etkinlikte geleneksel Yahudi mahalleleri Hasköy, Balat ve Kuledibi’nde geçen üç kısa oyununu canlandıracak.

Bu linkten etkinliği izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/c/KIRAATHANE%C4%B0STANBULEDEB%C4%B0YATEV%C4%B0

Etkinlik duyurusu:

Tiyatrocu Forti Barokas yazdığı üç kısa oyunu İstanbul Edebiyat Evi için Ladino dilinde bir okuma tiyatrosuna dönüştürdü. Hasköy, Balat ve Kuledibi’nde geçen hikâyeler Barokas’ın oyunculuğuyla canlanıyor. 12 Ocak akşamı saat 21:00’de YouTube kanalımızda.

Tiyatrocu Forti Barokas yazdığı üç kısa oyunu #İstanbulEdebiyatEvi için Ladino dilinde bir okuma tiyatrosuna dönüştürdü. Hasköy, Balat ve Kuledibi'nde geçen hikâyeler Barokas’ın oyunculuğuyla canlanıyor.

12 Ocak akşamı saat 21:00'de YouTube kanalımızda. https://t.co/SDWRd3f9aK pic.twitter.com/4VeG2bFity — İstanbul Edebiyat Evi (@KIRAATHANE24) January 11, 2022

Ladino yazıları düzenli olarak El Amaneser’de yayınlanan Barokas yakın zamanda Kulüp dizisinde rol almış, ana karakter Matilda’yı oynayan Gökçe Bahadır’a Ladino dersleri vermişti. Bu deneyimi hakkında Avlaremoz’a konuşmuştu.

https://www.avlaremoz.com/2022/01/11/kiraathanenin-forti-barokas-ile-ladino-tiyatro-etkinligi/